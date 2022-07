Movimiento liderado por Mario Desbordes solicita al CNTV ceder su segundo de la franja electoral de cara al Plebiscito de salida

Entornointeligente.com /

El movimiento ‘Hagamosla en Serio’ , liderado por el ex parlamentario, Mario Desbordes (RN), solicitó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) permitir ceder su segundo destinado para la franja electoral -de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre- a la organización de la sociedad civil ‘Somos Región’.

A través de una declaración pública, el movimiento explicó que «dado el alto número de organizaciones solicitantes, al dividir el tiempo disponible para organizaciones de la sociedad civil, se nos asignó un segundo de la franja. En este contexto, y ante de las dificultades de entregar un mensaje en esas condiciones, hemos decidido ceder dicho segundo, a otra organización de la sociedad civil, que promueve la misma opción».

Según se detalla en el documento, la razón por la que decidieron ceder su segundo al movimiento ‘Somos Región’ radica en que éste también «desea entregar a la ciudadanía en términos claros, sin fake news, con respeto y cuidando de no contribuir la polarización, un mensaje de esperanza en el proceso, de rechazo solo al mal texto propuesto por la mayoría de los convencionales, y de confianza en que después del 4 de septiembre, y luego del triunfo del Rechazo, se buscará un gran acuerdo nacional».

Tras conocerse la solicitud realizada por el movimiento ‘Hagamosla en Serio’ al CNTV, Emol conversó con el ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes para conocer en detalle los motivos de la cesión del segundo de la franja electoral de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

«Tener un segundo en la franja implica un ejercicio casi imposible de entregar un mensaje más o menos claro. Nosotros no sabíamos cuánto se nos iba a asignar, entendemos que son muchas las organizaciones de la sociedad civil que están pidiendo y nosotros no tenemos para hacer una campaña de cine, tampoco está en nuestra línea poner a rostros y figuras. O sea, no iba a estar un senador, un diputado o yo diciendo ‘Rechazo’. La idea era poner sobre la mesa críticas al texto y eso es imposible en un segundo», mencionó el ex parlamentario.

Acorde con lo explicado por Desbordes, el movimiento «Somos Región» está compuesto por ex constituyentes de Chile Vamos y la centroderecha, tales como Roberto Vega y Paulina Veloso, «que trataron de marcar una diferencia durante la Convención y que intentaron siempre llegar a dialogar, llegar a acuerdo, pusieron temas transversales y lograron grandes acuerdos, y que defendieron los temas con una lógica de una derecha solidaria y muy clara».

En esa línea, indicó que la decisión fue comunicada este viernes al Servicio Electoral y que ahora esperan el 'visto bueno' del Consejo Nacional de Televisión. Adicionalmente, el ex candidato presidencial comentó que desde su movimiento «también vamos a colaborar en el trabajo que ellos hagan, es decir, también sería una especie de unión para enfrentar la franja. Estamos en un Plebiscito súper complicado e importante para Chile y lo que queremos es que nuestro mensaje llegue».

