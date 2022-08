Movimiento 23: Bauxilum no reincorporará a trabajadores «no requeridos»

Entornointeligente.com /

Ciudad Guayana.- Integrantes del Movimiento 23 de CVG Bauxilum denunciaron que la directiva, presidida por Ernesto Rivero, no reincorporará a los trabajadores desactivados, tras la llegada de la Covid-19.

Así lo dio a conocer el secretario general de este movimiento, Rolando Muñoz, contrariando así lo acordado hace exactamente un mes, cuando la dirigencia sindical reclamaba el incumplimiento del pago de la quincena.

«Hace un mes nosotros tuvimos una reunión con la directiva de la empresa. Allí nos prometieron que reincorporarían a los no requeridos, pero si lo han hecho con cinco trabajadores es mucho. La información que manejamos es que la administración de Bauxilum no va incorporar a los trabajadores no requeridos», puntualizó Rolando Muñoz.

Trabajadores sin comida La primera quincena de julio, los trabajadores «no requeridos» que viven en Ciudad Bolívar, viajaron hasta la estatal para reclamar sus bolsas de comida; sin embargo, la empresa no les permitió el ingreso a las instalaciones y además, les negó el derecho a los alimentos que entregan las empresas básicas en Venezuela.

En ese entonces, los trabajadores denunciaron para Nueva Prensa Digital que se trataba de una orden directamente de la CVG, según les informó la administración de Bauxilum.

Además del incumplimiento en materia alimenticia, la empresa les eliminó su salario (que ya tenía descuentos por tener la etiqueta de no requeridos) culpando también a la CVG, pero esta vez por no incluirlos en las famosas maquetas.

Gracias a estas violaciones contractuales, los obreros decidieron protestar en las instalaciones de CVG Bauxilum para exigir a la empresa que cumplan con lo establecido.

«La directiva se comprometió con nosotros. Nos dijo que nos entregarían las bolsas de comida y aún no lo ha hecho. Nos eliminó la alimentación y no nos quiere reintegrar a nuestros puestos de trabajo», vociferó el líder sindical del movimiento 23.

Falta de transporte Según detalló para Nueva Prensa Digital, Silvano Moreno, secretario del sindicato de la estatal -la cual desconocen los trabajadores porque, afirman, tiene afinidad con las líneas gubernamentales de la empresa- en las conversaciones con la directiva se buscaba la incorporación de autobuses para que los «no requeridos» de Ciudad Bolívar se reintegren.

Sin embargo, José Basanta, líder sindical, denuncia que la empresa extractora de bauxita y refinadora de alúmina no ha cumplido con la reincorporación de los trabajadores, pues los autobuses contratados eran para los activos de Ciudad Bolívar.

«No dejaron a los compañeros no requeridos subirse a los autobuses ¿Cómo es posible que no los dejen subirse a los autobuses? Uno tiene su ficha y con tantos años activos en la empresa y le hacen estas cosas», concluyó Basanta.

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

