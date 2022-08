Entornointeligente.com /

Movimentos sociais e estudantes fazem protesto pela democracia na Avenida Paulista Pela manhã, milhares de pessoas se reuniram no Largo São Francisco, no Centro, em evento em que foram lidas duas cartas em defesa do Estado democrático de Direito. Por g1 SP — São Paulo

11/08/2022

1 de 20 Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista em ato pela democracia. — Foto: Fábio Tito/ g1 Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista em ato pela democracia. — Foto: Fábio Tito/ g1

Depois do ato no Largo São Francisco, no Centro de São Paulo , em que uma multidão se reuniu para acompanhar a leitura de duas cartas em defesa do Estado democrático de Direito e do sistema eleitoral brasileiro, na manhã desta quinta-feira (11), um novo ato, organizado por movimentos sociais e estudantes, ocorreu à noite na Avenida Paulista.

A concentração para a manifestação batizada de «Defesa das Eleições Livres, da Democracia e pelo Fora Bolsonaro» começou no vão livre do Masp, e manifestantes circulam com faixas pela democracia e contra o governo de Jair Bolsonaro ( PL ) e se encerrou na Praça do Ciclista de forma pacífica.

Em frente ao Masp, os manifestantes ocuparam todas as faixas da via no sentido Consolação. Entre os cartazes, frases pela democracia e a educação, e palavras de ordem como «a verdade é dura, o Bolsonaro é filho da ditadura» e «nenhum passo atrás, ditadura nunca mais».

Capitais têm atos em defesa da democracia nesta quinta-feira, 11

Entre os organizadores do ato estão Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, centrais sindicais, Coalizão Negra por Direitos, Convergência Negra, Entidades Estudantis, movimentos feministas e Movimento Acredito.

2 de 20 Manifestantes durante ato pela democracia na Avenida Paulista — Foto: Fábio Tito/g1 Manifestantes durante ato pela democracia na Avenida Paulista — Foto: Fábio Tito/g1

3 de 20 Manifestante segura placa «respeite o voto» na Avenida Paulista. — Foto: Fábio Tito/ g1 Manifestante segura placa «respeite o voto» na Avenida Paulista. — Foto: Fábio Tito/ g1

4 de 20 Manifestação na Avenida Paulista nesta quinta-feira (11). — Foto: Fábio Tito/ g1 Manifestação na Avenida Paulista nesta quinta-feira (11). — Foto: Fábio Tito/ g1

5 de 20 Os manifestantes ocuparam todas as faixas da via no sentido Consolação. — Foto: Fábio Tito/ g1 SP Os manifestantes ocuparam todas as faixas da via no sentido Consolação. — Foto: Fábio Tito/ g1 SP

6 de 20 Boneco gigante do educador Paulo Freire durante ato pela democracia na Avenida Paulista — Foto: Fábio Tito/g1 Boneco gigante do educador Paulo Freire durante ato pela democracia na Avenida Paulista — Foto: Fábio Tito/g1

7 de 20 Crianças participam da manifestação na Avenida Paulista. — Foto: Fábio Tito/ g1 Crianças participam da manifestação na Avenida Paulista. — Foto: Fábio Tito/ g1

8 de 20 Manifestantes ocuparam uma faixa da Avenida Paulista em protesto contra Bolsonaro. — Foto: Fábio Tito/ g1 Manifestantes ocuparam uma faixa da Avenida Paulista em protesto contra Bolsonaro. — Foto: Fábio Tito/ g1

9 de 20 Público se concentra na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Justiça Federal, para protestar pela democracia — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1 Público se concentra na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Justiça Federal, para protestar pela democracia — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1

Estudantes e integrantes de movimentos sociais protestam pela democracia na Avenida Paulista

10 de 20 Policiais concentrados na praça ao lado do Parque Trianon, na Avenida Paulista — Foto: Fábio Tito/g1 Policiais concentrados na praça ao lado do Parque Trianon, na Avenida Paulista — Foto: Fábio Tito/g1

Ato no Centro

11 de 20 Carta em defesa da democracia foi lida nesta quinta (11) na USP — Foto: Tomzé Fonseca/Futura Press/Estadão Conteúdo Carta em defesa da democracia foi lida nesta quinta (11) na USP — Foto: Tomzé Fonseca/Futura Press/Estadão Conteúdo

O ato em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro reuniu empresários, juristas, artistas, movimentos sociais e sindicais na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo na manhã desta quinta.

O evento levou uma multidão ao Largo de São Francisco, no Centro da capital paulista, e foi encerrado com gritos de «Fora, Bolsonaro».

Dentro da universidade, os discursos recordaram os mortos na ditadura e foram marcados pela cobrança da manutenção do Estado democrático de Direito e do respeito ao sistema eleitoral brasileiro .

12 de 20 Pessoas exibem um balão em forma de urna eletrônica com as palavras 'Respeite o voto', durante evento o ato pela democracia em frente à sede da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no centro de São Paulo, nesta quinta (11) — Foto: Amanda Perobelli/Reuters Pessoas exibem um balão em forma de urna eletrônica com as palavras 'Respeite o voto', durante evento o ato pela democracia em frente à sede da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no centro de São Paulo, nesta quinta (11) — Foto: Amanda Perobelli/Reuters

A primeira parte do ato ocorreu no salão nobre da faculdade e teve início por volta das 10h. O reitor da USP , Carlos Gilberto Carlotti Júnior, abriu os discursos citando as 47 mortes de pessoas da universidade que lutaram contra a repressão militar.

«Nós, da USP, perdemos vidas preciosas durante um período de exceção, as cicatrizes ainda são visíveis, vidas que foram ceifadas pela repressão ou livre pensamento. Nesse período, perdemos 47 pessoas que eram parte de nossa comunidade, nós não esquecemos e não esqueceremos. Aqueles que rejeitam e agridem a democracia não protegem o saber, a ciência, o pensamento e não amam a universidade.»

‘Aqueles que rejeitam e agridem a democracia não protegem o saber, a ciência, o pensamento e não amam a universidade’, diz reitor da USP

E encerrou sua fala exigindo respeito ao voto e ao sistema eleitoral.

«Queremos eleições livres e tranquilas, queremos um processo eleitoral sem fake news ou intimidações. A universidade brasileira é o oposto do autoritarismo.»

Em seguida, Oscar Vilhena Vieira, advogado e membro da Comissão Arns e do Comitê do Manifesto, assumiu a palavra.

Ele afirmou que as 800 pessoas presentes no salão nobre do prédio representavam todos os movimentos sociais, sindicais e empresários que superaram as diferenças para lutar por uma única causa.

«Aqui estão representados os setores mais vibrantes da economia. Temos os principais movimentos sociais que lutam pela dignidade do Brasil, além das organizações não governamentais que defendem os direitos humanos. Todos estão nesta sala. Dada a gravidade do momento que vivemos, todos foram capazes de transcender suas diferenças e se juntar pela luta da democracia. Estado de Direito sempre.»

Também discursaram durante o evento: Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Telma Aparecida, representando a CUT (Central Única dos Trabalhadores); a advogada Beatriz Lourenço do Nascimento, coordenadora da Uneafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos; Horácio Lafer Piva, presidente do conselho deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá); Francisco Canindé, na União Geral dos Trabalhadores; Patrícia Vanzolini, presidente da seccional de São Paulo da Ordem de Advogados do Brasil (OAB); Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e Frente Brasil Popular; Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Sindicato dos Metalúrgicos de SP e Mogi das Cruzes e CNTM; Bruna Brelaz, amazonense, estudante de direito e presidente da UNE.

Diversas personalidades participaram do ato , como a cantora Daniela Mercury, o ex-jogador Walter Casagrande, o ex-locutor Osmar Santos, a apresentadora Bela Gil, o escritor Marcelo Rubens Paiva, os ex-apresentadores Cazé Peçanha e Edgard Piccoli, entre outros.

Daniela lembrou do movimento das Diretas Já!, que ocorreu ao final da ditadura militar.

«Em 1977, eu tinha 12 anos, estava na ditadura. A comunidade LGBT só pode existir em um país democrático porque as diferenças só são respeitadas em um país democrático. O autoritarismo não inclui todos, é quase um reinado, monarquia. Quando falamos isso, as pessoas não entendem. A gente está aqui porque pessoas fizeram aquele movimento das Diretas, conseguimos resgatar nossa democracia. A gente elege nossos representantes. Cada um pensa de uma forma, mas vamos criando formas de resolver as questões coletivas e assim que tem que ser. A gente não precisa concordar com o outro, a gente precisa conseguir encontrar um caminho do meio para fazer políticas públicas importantes, para acabar com as desigualdades, acabar com o racismo, acabar com a LGBTfobia, acabar com a fome», disse.

‘Democracia é procedimento, é prática’, diz Patrícia Vanzolini

Protestos contra a fome

Do lado de fora do prédio da USP, uma multidão acompanhou pelos telões a transmissão. O público ocupou a área externa com cartazes e realizou manifestações contra a fome e a favor da democracia.

Dentre os participantes, estava o defensor público Rafael Lessa, que levou a família toda ao local. Ele e a esposa carregavam os filhos Cecília, de 1 ano, e Caetano, de 4 anos.

«Vivemos um período muito perigoso da nossa história. Precisamos impedir que um desastre aconteça. Trouxe meus filhos para ensinar desde cedo o valor da democracia e da importância da liberdade plena de direitos. »

Motivo semelhante levou o eletricista Celestino Conceição Lima, de 81 anos, a participar do evento.

«Em 81 anos de vida, já vivi de tudo. E posso garantir que a democracia é o melhor regime que o Brasil já teve. Sou contra qualquer golpe. Quero deixar pros meus bisnetos um Brasil de liberdade de verdade», afirmou.

13 de 20 Celestino Conceição Lima, de 81 anos, durante ato em defesa da democracia — Foto: Celso Tavares/g1 Celestino Conceição Lima, de 81 anos, durante ato em defesa da democracia — Foto: Celso Tavares/g1

14 de 20 Pessoas participam de ato em defesa da democracia no Largo de São Francisco, em São Paulo, nesta quinta (11) — Foto: Nelson Almeida/AFP Pessoas participam de ato em defesa da democracia no Largo de São Francisco, em São Paulo, nesta quinta (11) — Foto: Nelson Almeida/AFP

15 de 20 Pessoas participam do ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, nesta quinta (11) — Foto: Nelson Almeida/AFP Pessoas participam do ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, nesta quinta (11) — Foto: Nelson Almeida/AFP

Em uma mesa instalada no local, pães formavam a palavra «democracia», em protesto organizado pelo coletivo «Banquetaço», que reúne chefes de cozinha, estudantes e o MST.

16 de 20 Manifestantes escrevem a palavra «democracia» com pães em ato neste 11 de agosto — Foto: Celso Tavares/g1 Manifestantes escrevem a palavra «democracia» com pães em ato neste 11 de agosto — Foto: Celso Tavares/g1

Fantasiados de animais, integrantes do movimento «Reviravolta de Gaia» também participaram do ato.

Espalhados pelo salão nobre da Faculdade de Direito da USP, e do lado de fora do Largo São Francisco, os «animais» levavam cartazes com frases como «direito selvagem».

«Somos pessoas que representam os animais também como seres de direitos. Também estamos aqui para participar dos processos políticos do país. Somos a reviravolta de Gaia», disse um representante fantasiado de ave dentro do salão nobre enquanto a primeira carta em defesa da democracia era lida.

17 de 20 Integrantes da 'reviravolta de gaia' participam de ato — Foto: Celso Tavares/g1 Integrantes da 'reviravolta de gaia' participam de ato — Foto: Celso Tavares/g1

Leitura das cartas

Às 11h10, o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, presidente da Comissão Arns, leu a primeira carta, intitulada «Em Defesa da Democracia e da Justiça», que tem como signatárias 107 entidades, entre associações empresariais, universidades, ONGs e centrais sindicais.

» Hoje é um outro momento, um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia . Eu acho que nós estamos celebrando aqui, com alegria, com entusiasmo, com esperança, com certeza. Nós estamos celebrando o hino da democracia», disse o ex-ministro.

As falas dentro do salão nobre foram encerradas com o discurso do reitor da USP.

Manifesto da USP

Na sequência, nas arcadas, a atriz Roberta Estrela D'Alva abriu a cerimônia de leitura da «Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito», organizada por ex-alunos da faculdade e que contava com mais de 965 mil signatários até as 15h desta quinta.

Manuela de Moraes, presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, foi a primeira a falar.

18 de 20 Ato em defesa pela democracia na USP — Foto: Celso Tavares/g1 Ato em defesa pela democracia na USP — Foto: Celso Tavares/g1

«Hoje surge como tarefa democrática a união de diversos setores da sociedade para defender as liberdades e os direitos pelos quais uma geração inteira de lutadores deu a vida para conquistar. É por esta razão que nos congregamos hoje. […] Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte dessa nova carta. Somos jovens, negros, periféricos: uma nova intelectualidade que é fruto da escola pública, das quebradas e das favelas.»

Na sequência, o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, assumiu o microfone.

«Aqui nós temos a reunião de sindicalistas, de empresários e de movimentos sociais da sociedade civil. Isso mostra que as eleições já têm um vencedor, este vencedor é o sistema eleitoral brasileiro. Este vencedor é a legalidade do Estado democrático de Direito sempre. Principalmente, o mais importante, o vencedor da eleições é o povo brasileiro.»

Antes de iniciar a leitura da segunda carta, foi feita uma homenagem aos signatários do documento de 1977.

O manifesto foi lido por Eunice de Jesus Prudente, professora da faculdade de direito da USP e da faculdade Zumbi dos Palmares; Maria Paula Dallari Bucci, professora da faculdade de direito da USP; Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, um dos articuladores da carta aos brasileiros de 77 e ex-ministro do Tribunal Superior Militar; e Ana Elisa Liberatore Silva Bechara, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP

A leitura foi encerrada por volta das 12h40 com um coro do público presente pedindo «Fora, Bolsonaro».

Escolha da data

A data foi escolhida por marcar o aniversário da criação dos cursos de direito no país e coincide com a leitura de um manifesto no mesmo local, em 1977, para denunciar a ditadura militar, que subtraiu direitos e matou opositores do regime.

19 de 20 Manifestantes carregam urna inflável com dizeres «respeite o voto», em ato neste 11 de agosto — Foto: Celso Tavares/g1 Manifestantes carregam urna inflável com dizeres «respeite o voto», em ato neste 11 de agosto — Foto: Celso Tavares/g1

Os primeiros a aderir a este movimento foram ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), artistas, acadêmicos, banqueiros e empresários.

Desde quando foi aberta a toda a sociedade , a carta já foi endossada por 727 porteiros, 8.973 desempregados, 5.045 enfermeiros, 4.217 motoristas, 6.619 policiais, 519 delegados de polícia, 28.868 engenheiros, 15 mil médicos e 4231 magistrados, entre outros, segundo os responsáveis pela iniciativa.

Os presidenciáveis Lula ( PT ), Ciro Gomes ( PDT ), Simone Tebet ( MDB ), Felipe D’Ávila (Novo), Soraya Thronicke ( União Brasil ), Sofia Manzano ( PCB ), Léo Péricles ( Unidade Popular ) e José Maria Eymael ( Democracia Cristã ) também a assinaram, assim como os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso ( PSDB ) e Dilma Rousseff (PT).

«Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão», diz trecho da carta (leia mais abaixo a íntegra do texto, que foi publicado também em inglês, espanhol, francês, italiano e alemão) .

20 de 20 Manifestantes escrevem a palavra «democracia» com pães em ato neste 11 de agosto, em SP — Foto: Celso Tavares/g1 Manifestantes escrevem a palavra «democracia» com pães em ato neste 11 de agosto, em SP — Foto: Celso Tavares/g1

O documento, que foi lançado depois de seguidos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro, não cita seu nome. Bolsonaro não a endossou e fez críticas.

A carta também recebeu quase 20 mil tentativas de fraude desde que foi lançada , segundo o procurador-geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, Thiago Pinheiro Lima, um dos organizadores da iniciativa.

Na madrugada da quarta (8), segundo Pinheiro Lima, um hacker tentou derrubar o site ao criar um robô que provocava 8 milhões de acessos simultâneos no site «Estado de Direito».

Também na quarta, foi divulgado um vídeo em que 42 artistas se dividem na leitura do documento .

Artistas fazem leitura da carta em defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil

Leia a íntegra da 'Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito':

«Em agosto de 1977, em meio às comemorações do sesquicentenário de fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Goffredo da Silva Telles Junior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do estado de direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.

A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais.

Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do pacto maior, a Constituição Federal.

Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular.

A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição «Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição».

Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a Justiça Eleitoral.

Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.

Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.

Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições.

Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional.

Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito, aqui também não terão.

Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática.

Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos as brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições.

No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições.

Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona:

Estado Democrático de Direito Sempre!!!!»

