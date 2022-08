Entornointeligente.com /

Movilización por la reapertura del ingreso a playa Platero, el 20 de agosto, en Colonia.

Movilización reclamó apertura de camino a playa Platero Publicado el 22 de agosto de 2022 Colonia › Sociedad 1 minuto de lectura Presentarán petitorio a la Intendencia de Colonia para que reabra el camino. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El sábado 20, un centenar de vecinos del departamento de Colonia participaron en una movilización que se realizó frente al portón que desde hace 15 días tranca el camino de acceso a la playa Platero que surge en la ruta 1, a mitad de camino entre Santa Ana y Riachuelo.

En un improvisado escenario, el principal promotor de esta movida, el abogado y exedil del Frente Amplio (FA) Ricardo Aranda, anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas que serán presentadas en la Intendencia de Colonia «para pedirle al intendente [Carlos Moreira] que cumpla el artículo 175 de la Constitución», «para defender el interés público sobre el privado». Entre los asistentes se encontraban algunos ediles del FA y el colorado Gabriel Gabbiani.

«Este camino tiene 95 años, por donde las personas transitaron por el lugar, y de un día para otro no pueden decir que es privado», señaló. La colocación de esa barrera implica que «estamos perdiendo derechos», dijo, y agregó que con la realización de esa movilización «estamos plantando la bandera de que no podemos perder derechos, no podemos permitir que en pleno siglo XXI no podamos acceder a nuestras costas. Estamos más infelices que antes», sostuvo.

Ricardo Aranda, el 20 de agosto, durante la movilización.

Foto: Ignacio Dotti

Según Aranda, la comuna coloniense cuenta con las potestades para reabrir el camino, porque «están todas las leyes habidas y por haber a favor nuestro». «Si este portón queda cerrado será un retroceso inaudito en el departamento de Colonia; hay que hacer efectivo el derecho el acceso a la playa. No hay más para hablar, hay que actuar», añadió.

En caso que la reapertura no se logre a través del accionar de la Intendencia, Aranda adelantó que presentará una denuncia en Fiscalía.

El intendente Moreira y el director de Ordenamiento Territorial, Martín Avelino, expresaron posturas favorables a lograr la reapertura de ese sendero.

¿Te interesa la cobertura periodística de Colonia? Suscribite y recibí el newsletter de Colonia en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Intendencia de Colonia Movilización Colonia Puerto Platero Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com