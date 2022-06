Movilizó a su esposa del Hospital Central de San Cristóbal tras no ser atendida durante un mes

Entornointeligente.com /

Luzfrandy Contreras/DLA.- Milton Castellanos, esposo de una paciente que permaneció recluida en el Hospital Central de San Cristóbal por alrededor de un mes, denunció que su esposa nunca fue atendida por la fractura que presentó en su fémur. Sin embargo, las complejidades fueron en aumento y este jueves tomó la decisión de movilizar a su ser querido a un hospital en Cúcuta.

A través de un vídeo grabado por el ciudadano, se observa la cantidad de pacientes que permanecen en el área de emergencia por traumatología, dentro del Hospital Central de San Cristóbal en espera de ser atendidos quirúrgicamente por falta de anestesiólogo.

«La vamos sacando de este hacinamiento» , dice a través del video mencionado, mientras muestra a los pacientes que se mantienen a su alrededor. «Me la llevo por la negligencia médica que hay en este hospital , como es posible que siendo una paciente que ingresó con fractura de fémur la tengo que sacar con complicaciones tremendas, es una paciente que tiene patología de diabetes, tiroides, y episodios de ansiedad, tuve que sacarla porque aquí se me está muriendo «, expresó Castellanos.

Comentó que a pesar de formar parte de la nómina de salud del centro asistencial con 41 años de servicio, su esposa nunca recibió atención directa por parte del nosocomio, además denunció el trato recibido por parte de algunos médicos residentes que atendieron a su esposa .

Informó además, que presuntamente el área en donde permanecen estos pacientes se encuentra contaminada por algunos agentes, motivado a que su esposa ingresó con una fractura de fémur y resultó con neumonía, lo mismo ha sucedido con otros pacientes que se mantienen en el centro asistencial en espera de ser atendidos.

« La estoy sacando grave por una neumonía , me la habían pasado a la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- porque no daba para más, los residentes entraban la miraban y nunca le mandaron tratamiento o la atendieron como debían».

A pesar de haber adquirido el material quirúrgico necesario para la intervención de su esposa, la única oportunidad que tuvo de ser ingresada a quirófano posteriormente le fue negada , «una vez me dieron acceso a pabellón, y el jefe del departamento de traumatología me la sacó, me dijo que era una paciente muy nueva y tenía que esperar mi turno».

A pesar de la solicitud realizada durante la semana anterior por parte de algunos pacientes que requerían ser intervenidos quirúrgicamente, la espera al parecer continúa para algunos. Los retrasos en el área de cirugía especialmente para pacientes de traumatología siguen registrándose por falta de anestesiólogo a pesar que el director de la Corporación de Salud, Ángel Chacón y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal manifestaran que estarían solventando la necesidad de estos pacientes.

