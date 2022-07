Movidas: Conte lanza dardos al Bayern por Kane, Barcelona pagaría fortuna por un central y el Atlético ficha a seleccionado argentino

Entornointeligente.com /

El Bayern busca sustituto para Robert Lewandowski y gusta mucho Harry Kane, goleador del Tottenham. El técnico de los bávaros, Julen Nagelsmann, tuvo elogiosas palabras para el futbolista ingles. Pero eso no le gustó a Antonio Conte, entrenador del cuadro de Londres.

«Si quiero hacer algo, lo hablo con el club y no con los medios. Eso es quizás un poco irrespetuoso con el otro club . No sé por qué sucedió esto. Definitivamente soy un entrenador que no habla de jugadores de otros clubes», comentó.

En caso de que no puedan contratar a Kane, el Bayern iría por Raúl de Tomás, del Espanyol de Barcelona.

Pasando a España, el Atlético de Madrid tiene un nuevo refuerzo. Fichó al seleccionado argentino Nahuel Molina. El «colchonero» pagará 10 millones de euros más cinco en variables al Udinese por el lateral derecho.

«Estoy muy feliz de estar aquí», dijo Molina en su arribo a Madrid. Solo le falta superar la revisión médica.

El Barcelona, en tanto, va por un nuevo refuerzo. El elenco catalán quiere al central Jules Koundé.

Según el diario Marca, había acuerdo entre Sevilla y Chelsea para traspasar al futbolista francés. Sin embargo, los blues se habrían echado atrás y este lunes los blaugranas habrían iniciado las negociaciones. Sevilla no lo dejaría partir por menos de 60 millones de euros.

Cristiano Ronaldo genera incertidumbre. Tiene contrato vigente con el Manchester United , pero al parecer desea ir a un club que juegue la próxima Champions League.

CR7 no estuvo en la pretemporada. Este lunes volvió a Manchester para hablar con los dirigentes. El técnico Erik Ten Hag ha dicho más de una vez que cuenta con el portugués en su proyecto.

