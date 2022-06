Movidas: Camilo Moya tiene club y se va de la U, Everton perdería a su gran figura y Palestino anuncia refuerzo

Entornointeligente.com /

Se mueve el mercado en el fútbol chileno. Universidad de Chile anunció otra salida.

El volante Camilo Moya no sigue en el club. Inició el semestre como capitán y poco a poco fue perdiendo protagonismo.

» Informamos el acuerdo con O’Higgins para que Camilo Moya continúe su carrera en Rancagua desde este 2° semestre . Agradecemos el compromiso y entrega del formado en casa durante todos estos años en nuestro Club y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa», expresó el cuadro laico en redes sociales.

Everton, en tanto, perdería a una de sus figuras. El goleador Lucas Di Yorio jugaría en el León de México.

El argentino llegó a principios de año a Viña del Mar. Entre Campeonato Nacional y Copa Chile, sumó nueve tantos. Fue la gran figura de la primera rueda en los ruleteros. Un dato importante para valorar esta posible transferencia. El León y Everton pertenecen al Grupo Pachuca.

Palestino anunció un refuerzo. Contrató a Maximiliano Salas . El delantero argentino viene del Necaxa de México. Ya conoce el fútbol chileno. Entre 2016 y 2018 jugó para O’Higgins.

» Juego de delantero centro o extremo. Me gusta moverme por todo el frente de ataque, no tengo ningún problema. Intento hacer lo que me pide el entrenador», afirmó Salas. ¿Encontraste algún error? Avísanos

