Movida de mata en la Alcaldía de Carrizal

Piden la renuncia a todos los directores RONALD PEÑARANDA

El alcalde de Carrizal José «Chonchón» Morales, en diálogo con el Diario Avance, dijo que le pidió la renuncia a todos sus directores con miras a hacer unos cambios en el gabinete.

«Solicité que me hicieran la renuncia en una hoja en blanco, para cuando yo quisiera disponer del cargo nada más se ponga la fecha».

El mandatario no quiso soltar prenda de quienes se van y de quienes entran, solo se limitó a decir que «estamos evaluando al personal, viendo el rendimiento de cada uno de los directores para ajustarnos a las normativas de la Onapre».

Teniendo en cuenta de que Morales resultó electo por el apoyo de varias organizaciones políticas de la oposición y de que la designación de directivos responde a la distribución de cuotas partidistas y que este tipo de cambios tienden a originar conflictos, el burgomaestre descartó pugnas y enfatizó que la reestructuración del gabinete es una decisión personal y como tal la asume.

Aclaró que el nombramiento de su equipo no se encuentra sujeto a pactos políticos. «Así como los llamé para trabajar conmigo en cualquier momento puedo decir que ya no estén sobre todo si no han cubierto las expectativas. Si no han rendido entonces los invito a que se vayan a otro destino».

Manifestó que los que sean apartados de su gobierno es porque no hicieron las tareas que se les asignaron y no se adaptaron a su ritmo de trabajo. «Busco dinamizar la administración ponerla a tono con la realidad que vivimos». Foto: Jesús Tovar

