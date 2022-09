Mourinho: «Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0»

Entornointeligente.com /

Roma, 4 sep (EFE).- El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, declaró tras la dura derrota ante el Udinese (4-0), la primera de la jornada, que prefiere «perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0».

«Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0. Perder un partido son solo tres puntos y cuatro partidos son doce puntos. Es duro, pero miramos hacia delante. Tenemos 10 puntos, estamos ahí. Hacemos nuestro camino», dijo el técnico tras la goleada encajada

Pese a la derrota, el argentino Paulo Dybala cuajó una buena actuación que no pasó desapercibida para el setubalense: «Dybala ha sido el mejor jugador del campo, pese al resultado».

«Hemos fallado varias oportunidades con el partido abierto y antes del 1-0 tuvimos una. Ellos han sabido aprovechar las suyas. Ya estamos pensando en el partido que tenemos partido el jueves», añadió.

Además, el partido no estuvo exento de polémica por un posible panalti no señalado a favor de los ‘giallorossi’, pero Mourinho zanjó rápido el tema: «Cuando se pierde 4-0 no se habla de los árbitros», sentenció. EFE (I)

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com