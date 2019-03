Motta Domínguez reaparece una semana después del apagón y con un vídeo atrasado

Entornointeligente.com / Motta Domínguez reiteró en varias oportunidades que se trató de un ataque cibernético desde Estados Unidos a los mandos de control de Guri

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, reapareció luego de una semana sin ningún pronunciamiento público luego del apagón nacional que se registró desde el jueves 07 de marzo en casi todos los estados del país.

A través de una serie de vídeos publicados en su cuenta de Instagram, con fecha del viernes 15 pero grabados el 14 de marzo, Motta Domínguez visitó la salas de máquinas 1 y 2 para desmentir supuestas explosiones en las turbinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri.

“Queremos tirar por el piso esa matriz falsa que sacó un periodista que el Guri había explotado, que se habían quemado las líneas. Aquí lo ven, completamente normal. Fue un ataque cibernético a los centros de control”, dijo el ministro.

Además grabó la Casa de Máquinas número 1 y 2. “Aquí no hay quemados, aquí no hay explotados (…) Los turbogeneradores en su normalidad. En completa normalidad, aquí no ha explotado nada”.

Motta Domínguez reiteró en varias oportunidades que se trató de un ataque cibernético desde Estados Unidos a los mandos de control de Guri, y dijo que “los vencimos con la voluntad del pueblo venezolano, los trabajadores” y de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, a quien calificó como “la revelación del año en cuanto despachadora eléctrica se refiere”.

“Dijeron que se habían caído las torres, quemado los patios y aquí están sólidas, fuertes como la revolución bolivariana”, sentenció el ministro.

La última aparición pública de Motta Domínguez fue el jueves 07 de marzo informando de un supuesto ataque a la central Guri. Desde ese momento “desapareció” de las transmisiones públicas y las alocuciones oficiales sobre el tema, que fueron asumidas por Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro.

Video 1 de 4: Camaradas! Compatriotas! Venezolanos todos… Después de una semana de ardua lucha, hoy he querido traerles estos vídeos para informar y agradecer a todas aquellas personas que han contribuido a lograr una nueva victoria de la revolución bolivariana… Muchas falsas informaciones se corrieron, inclusive usando falsas fotos, lo que ya es habitual, para crear el caos, la desesperación, pero no contaron con el bravo pueblo venezolano, que resistió este nuevo ataque de la ultra derecha dirigida por imperios… Esta maligna acción fue no contra el gobierno revolucionario del Cmdte Pdte @nicolasmaduro , fue directamente contra la población… un ataque sin precedentes, de alta tecnología pero fueron nuevamente derrotados… agradezco a nuestro CMDTE PDTE por todo el apoyo recibido y quien estuvo al frente de la batalla las 24 horas del dia, a la VPE. Delcy Eloina Rodríguez quien me acompañó en el terreno y vino en apoyo para el Edo.Bolívar, donde establecimos nuestro puesto de Comando, a mi hermano Diosdado Cabello @dcabellor , Presidente de la Asamblea Nacional CONSTITUYENTE (en el video, menciono Asamblea Nacional solamente) quien con los integrantes del PSUV, el poder popular me apoyo en este combate de Guerra Eléctrica, a los trabajadores y trabajadoras de CORPOELEC VERDADEROS HÉROES DE LA PATRIA y al VALIENTE PUEBLO DE VENEZUELA … GRACIAS! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Video 2 de 4: En este video, muestro la Casa de máquinas No. 2 de Guri con sus 10 generadores… es más moderna que la casa No 1.. Como pueden observar no hay destrucción, ni explosión… Por cierto, y antes de que la derecha maltrecha y los superentendidos comiencen a “ladrar” quiero aclarar que cuando digo que el apoyo de los Ministros: Jorge Márquez, Tareck El Aissami y Jorge Rodríguez, así como el de Nicolasito (Hijo del Cmdte), Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, fueron claves, no es por su basta experiencia en la materia o que son ingenieros eléctricos, pero fueron piezas claves para la coordinación, el apoyo logístico, comunicacional, enlaces entre centros de despacho etc… No son expertos eléctricos, pero tienen voluntad, mucho corazón chavista, amor a la Patria y amor por nuestro pueblo!!! … los antes mencionados montaban guardia acompañando a nuestros despachadores y operadores, a quienes les vuelvo a dar las gracias por su excelente trabajo …

Video 3 de 4: … En este video Camaradas! les muestro la Casa de Máquinas Nro 1.. con sus 10 generadores. Funcionando y en completa normalidad. Esta Casa de Máquinas se comenzó a construir en 1962 y sigue funcionando “al pelo” … Si ponen bien atención, se escucha de fondo en el video un ruido continuo, ese ruido o sonido es el producido por la corriente generada y que está siendo transmitida a través de las líneas de transmisión del Sistema… La Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodriguez, no es ingeniero electricista pero manda como un dinamo…

