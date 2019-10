Motorola: diseño de su primer smartphone plegable revelado en nuevas imágenes filtradas [FOTOS]

Entornointeligente.com /

Motorola ha estado desarrollando desde “hace mucho tiempo” su primer smartphone plegable . El año pasado, la compañía presentó una solicitud de patente de un dispositivo cuyo diseño se le relacionó con el Motorola Razr .

En febrero, el propio vicepresidente de producto global de Motorola , Dan Dery, confirmó en una entrevista con Engadget que venía trabajando en un teléfono plegable y que no tenía intención de “llegar más tarde que todos los demás en el mercado”.

PUEDES VER: Motorola lanza en Perú el Moto E6 Plus, su nuevo teléfono económico con cámara dual [VIDEO] Es así que, meses después, desde Cnet reportaron que Motorola había mandado invitaciones a un evento programado para el próximo 13 de noviembre, donde presentaría “un ícono reinventado”, insinuando que podría tratarse del teléfono Razr plegable.

Ahora, nuevas imágenes filtradas por el confiable leaker Evan Blass y el portal holandés Mobielkopen , han revelado que el futuro teléfono plegable de Motorola tendría un diseño muy similar al clásico RAZR V3 del 2004, equipado con una pantalla flexible que se pliega verticalmente.

Las fotografías desvelan que el dispositivo plegable contaría con una pantalla secundaria en la parte exterior, que permitiría ver notificaciones sin abrir el smartphone , una cámara y un lector de huellas dactilares en la parte inferior.

PUEDES VER: Motorola: el Moto Z2 Force ahora tendrá compatibilidad con redes 5G [FOTOS] Reportes anteriores han sugerido que el Razr plegable vendría potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 710 de ocho núcleos y una batería de 2,730 mAh y un informe del Wall Street Journal, sugirió a principios de año que el dispositivo podría costar hasta 1,500 dólares.

Motorola Razr plegable 2019 PUEDES VER: Motorola One Vision: probamos la cámara del smartphone y este fue el resultado [FOTOS] Motorola One Vision review: probamos el smartphone y esto opinamos Cuando hoy hablamos de buenos móviles de gama media, son muchas las opciones ante la arremetida de las fabricantes chinas. Sin embargo, la compañía Motorola no quiere quedarse atrás y con el One Vision busca ofrecer a los usuarios un buen dispositivo con características destacables.

Solo hace unas semanas llegó a nuestro país el Motorola One Vision que destaca por su cámara de “Visión nocturna” y sus opciones de inteligencia artificial. Gracias a Motorola Perú hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas.

