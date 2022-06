Entornointeligente.com /

Motoristas e cobradores de SP entram em acordo com empresários, diz Ricardo Nunes Empresários aceitaram proposta de aumento salarial de 12,47% retroativo desde maio. 1,5 milhão de passageiros foram afetados com a paralisação. Por Patrícia Marques, TV Globo e g1 SP — São Paulo

14/06/2022 14h57 Atualizado 14/06/2022

Motoristas de ônibus da cidade de SP entram em greve

Após uma manhã tumultuada nesta terça-feira (14), o sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus entrou em acordo com os empresários do setor, segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A Prefeitura liberou verba para o subsídio e os empresários aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento retroativo de 12,47% comece em maio, não em outubro.

Antes, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) havia negado o pedido do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), que decretou a greve.

O g1 procurou os sindicatos e o TRT no início da tarde, mas atendentes disseram que os representantes estavam em reunião.

A categoria reivindicava ainda que o mesmo reajuste fosse aplicado ao vale-refeição e à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Segundo a Prefeitura de SP, todos os ônibus do chamado sistema estrutural pararam por conta da greve.

A greve afetou 713 linhas e 6,5 mil ônibus, que transportariam 1,5 milhão de passageiros no pico da manhã.

1 de 4 Ônibus estacionados em garagem na Avenida Guido Caloi, Zona Sul de São Paulo, durante a paralização, greve dos motoristas e trocadores de ônibus por melhorias nos salários na cidade de São Paulo. São Paulo, 14 de Junho de 2022. — Foto: VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ônibus estacionados em garagem na Avenida Guido Caloi, Zona Sul de São Paulo, durante a paralização, greve dos motoristas e trocadores de ônibus por melhorias nos salários na cidade de São Paulo. São Paulo, 14 de Junho de 2022. — Foto: VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Resumo:

Sindicato pedia reajuste de 12,47% a partir de maio e empresas aceitaram para encerrar a greve 13 empresas de ônibus paralisaram operação nesta terça e 11 operaram normalmente Rodízio de veículos foi suspenso; CET liberou faixas e corredores de ônibus ao longo do dia

2 de 4 Vista do terminal Dom Pedro sem transporte coletivo na região central cidade de São Paulo (SP), na manhã desta terça-feira (14), devido a greve de motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista. — Foto: ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vista do terminal Dom Pedro sem transporte coletivo na região central cidade de São Paulo (SP), na manhã desta terça-feira (14), devido a greve de motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista. — Foto: ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

De acordo com a SPTrans, os ônibus do sistema local circularam. São 5.314 ônibus, 11 empresas, que fazem 487 linhas.

A SPTrans afirmou ainda que o sindicato não cumpriu a determinação da Justiça de manutenção de 80% da frota no horário de pico, e que irá cobrar a autuação de R$ 50 mil de multa diária.

Em coletiva nesta manhã, o prefeito Ricardo Nunes considerou a paralisação abusiva e disse que a gestão municipal já acionou a Justiça.

«Está mais do que constatado que foi abusivo a greve, uma vez que eles não atenderam a determinação judicial. Determinação judicial é para ser cumprida. E a prefeitura, passado esse episódio, a gente vai fazer uma cobrança mais dura com relação às empresas, porque eles precisam ter o diálogo com seus funcionários de forma mais contínua, não é possível que todo ano a gente seja pego de surpresa e acabe sobrando para a Prefeitura de São Paulo e para os usuários do transporte». disse.

Em resposta à Prefeitura de São Paulo, o Sindmotoristas afirmou que tal informação não procede.

«Embora a liminar tenha determinado a manutenção de 80% da frota operando nos horários de pico e 60% nos demais horários, até o presente momento, o setor patronal – representado pelo SPURBANUSS e SPTRANS – não apresentou nenhum plano de operação dos veículos», diz a nota.

«O planejamento logístico e estratégico da circulação dos ônibus é de responsabilidade exclusiva das empresas e da Secretaria de Transporte e não do sindicato. Diante da omissão das empresas, a adesão da greve foi tomada espontaneamente pelos trabalhadores. É importante destacar que ainda há veículos da frota como os pertencentes ao sistema complementar, operando pela cidade e atendendo a população», diz o sindicato.

3 de 4 Pessoas em ponto de ônibus na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 14 de junho de 2022. Motoristas e cobradores de ônibus vão fazer nesta terça-feira, 14, uma paralisação por 24 horas. A negociação salarial com o setor patronal começou em março, mas não chegou a um acordo. O pedido de 12,47% de reajuste salarial, referente ao índice do INPC/IBGE, foi aceito, mas só a partir de outubro; o sindicato exige que a proposta pegue a data-base de 1º de maio. — Foto: BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas em ponto de ônibus na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 14 de junho de 2022. Motoristas e cobradores de ônibus vão fazer nesta terça-feira, 14, uma paralisação por 24 horas. A negociação salarial com o setor patronal começou em março, mas não chegou a um acordo. O pedido de 12,47% de reajuste salarial, referente ao índice do INPC/IBGE, foi aceito, mas só a partir de outubro; o sindicato exige que a proposta pegue a data-base de 1º de maio. — Foto: BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Transtornos

Usuários enfrentaram transtornos desde as primeiras horas da manhã. Após trabalhar de madrugada, um grupo de funcionários de um mercado caminhou mais de duas horas para tentar encontrar um ônibus e voltar para casa.

No segundo dia do emprego, após anos na disputa por vaga, um auxiliar de produção disse à TV Globo que já estava atrasado e temia não conseguir trabalhar.

O Terminal de Santo Amaro ficou vazio, sem veículos. Apenas uma linha, e com veículo menores, atendia os usuários.

O Terminal Grajaú, também na Zona Sul, foi fechado entre 4h e 4h50 após manifestantes utilizarem dois ônibus para interromper o fluxo de veículos.

No Terminal Campo Limpo, 12 linhas foram estendidas até a Vila Sônia, onde os passageiros faziam a integração com o Metrô.

As linhas que vão até o Terminal Vila Nova Cachoeirinha levaram os passageiros até o Metrô Barra Funda.

4 de 4 Garagem de ônibus com todos os veículos estacionados por conta da greve — Foto: Reprodução/TV Globo Garagem de ônibus com todos os veículos estacionados por conta da greve — Foto: Reprodução/TV Globo

Relação de empresas que paralisaram operação em suas garagens:

Santa Brígida (Zona Norte); Gato Preto (Zona Norte); Sambaíba (Zona Norte); Express (Zona Leste); Viação Metrópole (Zona Leste); Ambiental (Zona Leste); Via Sudeste (Zona Sudeste); Campo Belo (Zona Sul); Viação Grajaú (Zona Sul); Gatusa (Zona Sul); KBPX (Zona Sul); MobiBrasil (Zona Sul); Viação Metrópole (Zona Sul); Transppass (Zona Oeste); Gato Preto (Zona Oeste).

Relação das empresas que operaram normalmente – Grupo Local de Distribuição

Norte Buss (Zona Norte) Spencer (Zona Norte) Transunião (Zona Leste) UPBUS (Zona Leste) Pêssego (Zona Leste) Allibus (Zona Leste) Transunião (Zona Sudeste) MoveBuss (Zona Leste) A2 Transportes (Zona Sul) Transwolff (Zona Sul) Transcap (Zona Oeste) Alfa Rodobus (Zona Oeste)

