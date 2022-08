Motorista de Land Rover atropela e mata jovem em SP: o que se sabe e o que falta saber

Entornointeligente.com /

14/08/2022 13h01 Atualizado 14/08/2022

Motorista de Land Rover atropela e mata jovem após confusão em casa noturna

Um jovem de 20 anos morreu atropelado na saída de um estacionamento na frente de uma casa noturna, na madrugada deste sábado (13), no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo .

O atropelador dirigia uma Land Rover e fugiu após o crime. Ele foi identificado pela polícia e teve a prisão temporária foi decretada pela Justiça, e está foragido.

Veja, abaixo, o que se sabe e o que falta saber sobre o crime:

Onde e quando o atropelamento ocorreu?

Um jovem de 20 anos morreu após ser atropelado por um motorista em uma Land Rover, dentro de um estacionamento em frente a uma casa noturna na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de sábado (13).

Quem é a vítima?

Fernando Palominio Zambori, de 20 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada das equipes de resgate.

Em entrevista à TV Globo, a irmã de Fernando disse que ele era um rapaz tranquilo e muito carinhoso.

«Sempre saia com os amigos e tínhamos contato com eles. A vida estava normal. Não tinha nada fora do comum», afirmou.

Fernando Zambori morreu atropelado na Zona Sul de São Paulo

Quem é o atropelador?

Gustavo dos Santos Soares. Ele foi identificado pela polícia após o responsável pela casa noturna fornecer imagens de segurança do suspeito.

Como o crime ocorreu?

Segundo boletim de ocorrência, um amigo da vítima contou à polícia que estava na saída do estacionamento com Fernando Palominio Zambori, quando o motorista de uma Land Rover Velar, que estava sem placas e atrás do veículo deles, passou a ofendê-los dizendo «tira essa merda daí».

O amigo relatou que retirou o carro e colocou do outro lado da rua. Na sequência, Fernando desceu para conversar com o motorista, quando foi atropelado.

Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento (veja no vídeo acima) . O homem fugiu do local.

Alguém foi preso?

Ainda não. O atropelador teve a prisão temporária decretada, mas está foragido.

Quem investiga o caso?

O caso foi registrado no 96° DP como homicídio qualificado por motivo fútil.

Equipes policiais foram acionadas e também conversaram com o funcionário do estacionamento, que alegou não ter presenciado o crime, mas que ouviu a discussão.

Fernando Zambori morreu atropelado na Zona Sul de São Paulo

Atropelamento foi registrado na saída de estacionamento de casa noturna em São Paulo

