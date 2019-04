MotoGP remata el homenaje a Nicky Hayden en el GP de EEUU

Entornointeligente.com / Cerca de dos años. Exactamente 683 días. Este es el lapso que ha pasado desde el trágico fallecimiento de Nicky Hayden mientras entrenaba con su bicicleta por una carretera secundaria de Rimini (Italia). Desde entonces, los homenajes a la figura de Hayden no han cesado , como la creación de un jardín o una considerable mejora en la visibilidad del ‘stop’ que separa las calles Ca’ Raffaelli y Tavoleto, y el Gran Premio de Estados Unidos 2019 no iba a ser una excepción. Varios son los actos que se realizarán durante la disputa de la tercera prueba del Mundial de MotoGP 2019. Comenzando por la jornada del viernes, en la sala de prensa del circuito de Austin, el presidente de la FIM, Jorge Viegas, y el CEO de Dorna, Carrmelo Ezpeleta, regirán una ceremonia donde se retirará de manera definitiva el dorsal 69. De igual modo, en la curva 18 se podrá visitar la ‘Hayden Hill’ , emplazamiento donde todos los aficionados que lo deseen podrán inmortalizarse junto con la Honda RC211V que elevó al Olimpo de la máxima categoría del motociclismo al piloto de Kentucky en 2006, moto que dos días después presidirá la parrilla de salida de MotoGP mientras suene el himno estadounidense. LINK ORIGINAL: As

