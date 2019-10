MotoGP | Quartararo: “He tenido suerte de no romperme nada” – AS.com

Entornointeligente.com /

Fabio Quartararo se ha caído en el FP1 del GP de Australia y no tomó parte en la segunda salida a pista, la del FP2, por las medicinas que le aplicaron para combatir el dolor en la pierna izquierda, la zona que más se golpeó tras salir por orejas, pero que no se llevó fractura alguna que lamentar. Necesitaba de unas muletas para moverse por el paddock y un aparatoso vendaje en el brazo izquierdo, pero eso no le quitaba la sonrisa de la cara.

-¿Qué le ha ocurrido?

-No tengo mucha experiencia en condiciones de agua, pero estaba yendo bastante bien. He cometido un error, aunque más bien se puede decir que ha sido un aprendizaje de cómo hay que gestionar los mapas en el agua. Se estaba secando y el grip no era muy alto. Como digo, es experiencia.

-¿Vuelve a la carga mañana?

-Mañana veremos. Tenemos mucho dolor en el pie, tenemos que ir al centro médico para probar todo. Una pena no poder rodar hoy por la tarde en el FP2, pero no puedo por los antiinflamatorios que me han dado, aunque al mismo tiempo estoy muy contento de no haberme roto nada. Me duele todo, pero he tenido suerte de no romperme nada.

-¿Cómo ha sido exactamente la caída?

-He perdido la rueda trasera, después he recuperado el grip y me ha sacado la moto por arriba. He tenido suerte porque, después del fuerte impacto en mi tobillo, no me he roto nada en mi cuerpo. Y también porque la moto no me golpeó en la caída, solo tocó la mano con en el carenado. Ha sido una caída fea, pero estoy contento porque mi condición física podría ser peor.-

-¿Es la caída más dura que has tenido en MotoGP?

-No hemos tenido muchas con la Yamaha (cinco con esta), pero seguro que ésta, con la de Silverstone, ha sido la más dura y la que me ha dolido más.

-Ya genera la expectación mediática de una estrella…

-(Sonríe). Eso es bueno.

