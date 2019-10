MotoGP | Maverick comanda el arreón Yamaha en el arranque nipón – AS.com

Entornointeligente.com /

Se va a acercando la carrera del circuito de Phillip Island, en Australia, donde se le ilumina la cara a un Maverick Viñales que mientras tanto arranca en Japón, en el trazado de Motegi, comandando el arreón de Yamaha sobre un asfalto aún con falta de goma por la lluvia caída durante la noche. Y eso que aquí MotoGP sale a pista por detrás de Moto3 y Moto2, donde lideraron en los FP1 Dalla Porta y Binder.

El español de la M1 ha marcado 1:45.572, lo que está a casi dos segundos del récord que data en esta pista desde 2015, obra de Lorenzo, con 1:43.790. Si el fin de semana respeta en lo meteorológico, se acabarán acercando a ese registro o incluso superándolo, pero las previsiones hablan de lluvia para el sábado. Sea como fuere, el asfalto está igual para todos y Mack ha sido capaz de superar por dos décimas a Quartararo, ese enfant terrible que en su año de debut en MotoGP está sembrando el pánico entre sus rivales, en general, y entre sus compañeros de fábrica, en particular. El tercero en la tabla de tiempos ha sido Morbidelli, el otro satélite de la casa de los diapasones enrolado en el Petronas Yamaha SRT.

El italobrasileño se ha quedado ya a cuatro décimas de la cabeza, lo mismo que un Márquez que ha empezado cuarto el fin de semana y sin montar goma blanda al final con la que atacar el crono. La reciente conquista de su octavo Mundial, el sexto en la clase reina, no ha cambiado su rutina de gran premio y ha trabajado claramente pensando en la carrera. Detrás suyo se han clasificado las dos Suzuki, con Rins por delante de Mir, en clara señal de que esa moto ya va bien en cualquier circuito. En este de Motegi, del más puro estilo stop & go, no está nada mal para la fábrica de Hamamatsu arrancar con la quinta y sexta plaza. Por cierto, que Rins estrena para la ocasión un casco con inspiración nipona y Márquez ha recurrido al del año pasado, también con los motivos locales de su fábrica.

Cierran el top ten, con acceso directo provisional a la Q2, Miller, Dovizioso, Pol y Crutchlow. Choca más que otras veces que no esté entre los diez primeros Rossi, porque sus compañeros de fábrica copan las tres primeras plazas, pero ya se sabe que últimamente él va de menos a más. El Doctor ha comenzado duodécimo, por detrás de Aleix. Más atrás lo ha hecho Lorenzo, que ha sido 19º, y Rabat, 22º.

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com