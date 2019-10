MotoGP | Machada de Gardner: dijo no a MotoGP para seguir en Moto2 – AS.com

Entornointeligente.com /

Aún se recuerda en algunos rincones del paddock el secreto que llevó a Luis Salom a fichar por el SAG Team de Moto2 para el curso 2016. Edu Perales, propietario de este modesto equipo que cada año va a más y que ahora saca la cabeza cada dos por tres con Remy Gardner y Tetsuta Nagashima, aseguraba entonces que le darían el calor que necesitaba el mallorquín para volver a la senda del podio, y vaya si se lo dieron. En su debut , el mexicano volvió al cajón como segundo en Qatar y, lo más importante, en el corto tiempo que estuvieron juntos, el hijo de María y José Luis volvió a sonreír como cuando era feliz en Moto3. Valga este preámbulo para entender mejor la machada protagonizada por Gardner hace unas carreras, al decir no a una oferta de KTM para subir a MotoGP por preferir a sus 21 años quedarse en Moto2 con el ONEXOX TKKR SAG Team, que ahora sí tiene patrocinador.

“Fue en Silverstone cuando me plantearon la posibilidad, pero dije que no”, empieza diciendo a As en el paddock de Motegi el hijo del célebre campeón de 500cc, cocodrilo Gardner. Y explica sus razones: “Quería más experiencia en Moto2 y pelear por el campeonato, para lo que confío en el SAG. Quiero estar contento y pelear por las posiciones de arriba. Hay tiempo para subir y, si se consigue subir como campeón, se puede subir mejor”.

Al comentarle lo extraordinario de su postura, por excepcional, el hijo de Wayne dice en su perfecto español que “ya sé que es raro, pero a veces hay que esperar y ser paciente”. Lo que más le gusta de la categoría intermedia al dorsal 87 es que “el motor de este año (Triumph) es bastante mejor, con más par, y lo que mola, entre comillas, es que estamos 25 pilotos en un segundo y hay que ir a saco en todas las curvas y todas las vueltas. Aprendes más yendo al límite siempre. Y del equipo me gustan todos los mecánicos, cómo trabajamos y el ambiente en el equipo, que es fantástico. Es un equipo familia”.

Preguntado Perales por ello, dice casi abrumado que “es cierto que Remy tuvo oferta de KTM para subir a MotoGP. Lo que no sé es si fue para ir al equipo oficial o al Tech3, aunque para mí los dos son iguales, pero él me dijo que no quería subir, que su idea es ser campeón del mundo primero, luchar por ganar y luego intentar subir en 2021. Para mí es una satisfacción enorme que piense así, porque normalmente una oferta de MotoGP no se rechaza, pero él sabrá y tendrá sus motivos”.

Edu cree saber cuáles son esos motivos: “Él se encuentra muy a gusto aquí. Tiene 21 años y, aunque es un equipo muy profesional, al mismo tiempo también le ofrece un trato más humano y amigable. Cuando hay que hacer bromas, se hacen bromas, y cuando hay que currar, se curra. Ahora lo que le falta es demostrar que puede luchar por ganar carreras asiduamente”. Está visto que no hay nada como el calor del amor. En un bar, que cantaba Gabinete Caligari, y también en un paddocck de GP.

