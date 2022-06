MotoGP Bagnaia récord primera práctica Alemania

Entornointeligente.com /

El italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) impuso un nuevo récord en el circuito de Sachsenring y dejó el mejor tiempo de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de MotoGP.

Bagnaia, con un tiempo de 1:20.018, rebajó en casi dos décimas de segundo el récord que desde 2019 detentaba el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor de todas las carreras que ha disputado en MotoGP en este trazado desde 2013, con un tiempo de 1:20.195.

El piloto italiano protagonizó una auténtica exhibición al encadenar una serie de vueltas rápidas, perseguido por los también pilotos de Ducati, su compatriota Luca Marini, y su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) como el primer representante «no Ducati» en la cuarta posición.

Al contrario que en el resto de categorías, los pilotos de MotoGP enseguida comenzaron a rebajar sus mejores tiempos de la jornada y el primer referente fue el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), quien con un tiempo de 1:20.789 se puso líder con apenas 54 milésimas de segundo de ventaja sobre el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22).

A new all time lap record 🤯 @PeccoBagnaia takes P1 in style, two laps in a row 🔥 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ZASgYLrJHZ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2022

Su hermano Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) no comenzó demasiado bien, magullado tras su doble caída matinal, como tampoco Alex Rins (Suzuki GSX RR), que llegó con molestias en su mano izquierda tras la caída de Cataluña y el ulterior percance que protagonizó en los primeros libres tampoco ayudó demasiado.

Pero Rins sorprendió por su rendimiento al conseguir situarse tercero en el último cuarto de hora de la sesión, al rodar en 1:21.025, que era apenas 236 milésimas de segundo más lento que Aleix Espargaró, quien vio como su compañero en el equipo Aprilia Racing, Maverick Viñales, con un nuevo carenado en su moto, era cuarto.

En ese grupo se metió minutos más tarde a pesar de algún que otro susto, el campeón del mundo de MotoGP en 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), tercero a 92 milésimas de segundo de Aleix Espargaró, aunque en esos minutos todos los pilotos comenzaron a «aplicarse» y la tabla sufrió cambios constantes de orden.

El australiano Jack Miller fue el siguiente líder, con 1:20.211, pero le duró muy poco su posición de privilegio pues su propio compañero, «Pecco» Bagnaia, le superó y rebajó en dos ocasiones el mejor tiempo y nuevo récord del circuito para establecerlo en 1:20.018.

Con Bagnaia, Marini y Miller en las primeras posiciones, Aleix Espargaró se mantuvo cuarto a dos décimas de segundo del líder, por delante del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el español Maverick Viñales y su Aprilia RS-GP, el italiano Fabio di Giannantonio con su Ducati Desmosedici GP21 y Joan Mir al manillar de la Suzuki GSX RR, que fueron lo que lograron el pase provisional a la segunda clasificación directa.

Alex Rins, a pesar de sus molestias en la mano izquierda, se quedó a las puertas de lograr su objetivo, a apenas 17 milésimas de segundo de si compañero de equipo Joan Mir.

No entró en la segunda clasificación directa ninguno de los pilotos de Honda, con el japonés Takaaki Nakagami como el mejor de ellos en la duodécima posición y a pesar de estar todavía con molestias tras su fuerte accidente en Cataluña, y con Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), decimocuarto y Alex Márquez más atrás, decimoctavo.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com