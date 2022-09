MotoGP | Bagnaia domina prácticas de pretemporada y Márquez regresa

Entornointeligente.com /

El italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) dominó la primera jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, en la que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reapareció tras su cuarta operación en el brazo derecho, y lo hizo con mucha calma pues al llegar a las cuarenta vueltas dio por concluida la jornada, como tenía previsto.

Márquez, con una cara de satisfacción imborrable en su rostro, confirmó que disputará la segunda jornada de entrenamientos en el Marco Simoncelli de Misano Adriático, motivo por el que decidió darse un descanso en el primer día de vuelta sobre una MotoGP, en el que probó tanto la actual Repsol Honda RC 213 V, como otra unidad con diversas modificaciones, previsiblemente realizadas para el prototipo de 2023, al sentirse «bastante a gusto» encima de la moto.

Durante la sesión de mañana los más rápidos fueron los pilotos de Aprilia, los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, que rodaron en 1:31.531 y 1:31.557 sobre sus RS-GP, en apenas 26 milésimas de segundo entre ambos, si bien el campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), se quedó a escasamente 57 milésimas de segundo del líder matinal.

«Pecco» Bagnaia vencedor del Gran Premio de San Marino, acabó en la sexta posición, a 277 milésimas de Espargaró, entre las Ducati de su próximo compañero de equipo, el italiano Enea «La Bestia» Bastianini, y el español Jorge Martín.

Marc Márquez completó por la mañana un total de 40 vueltas al trazado de la Riviera de Rimini con un mejor tiempo de 1:32.395, que se quedó a 864 milésimas de segundo de su compatriota Aleix Espargaró y como segundo piloto de Repsol Honda, pues su compañero Pol Espargaró acabó cuarto a escasamente 176 milésimas de segundo de su hermano Aleix.

Ya por la tarde, sin la participación de Marc Márquez ni del suizo Dominique Aegerter, que hizo las veces de piloto probador de Suzuki tras proclamarse este fin de semana campeón del Trofeo de MotoE, motos eléctricas, el dominio de Ducati fue mucho más claro, pues colocó hasta cinco pilotos en las cinco primeras posiciones, «Pecco» Bagnaia, Luca Marini, Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Johann Zarco, con el líder del mundial, Fabio Quartararo, sexto y Maverick Viñales en la octava plaza, con su compañero en Aprilia, Aleix Espargaró, décimo.

