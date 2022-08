MotoGP | Bagnaia dice llegar «en un buen momento» al Red Bull Ring

Entornointeligente.com /

El italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) llega al circuito Red Bull Ring de la localidad de Spielberg «en el mejor momento», asegura que es un buen circuito para él «pero si nos fijamos en las últimas carreras había más fábricas luchando delante».

«El año pasado luché con Marc y Fabio hasta que llovió, pero este año creo que van a estar más motos delante y todas las fábricas pueden optar a la victoria, pero me encuentro en un buen estado de forma y creo que puedo estar delante», asegura Bagnaia, quien sobre la nueva variante del trazado austríaco ha dicho que «está bien porque tenemos una nueva frenada y una nueva aceleración, pero el muro de la izquierda está más cerca, ya veremos si en mojado no está demasiado cerca».

De sus posibilidades de pelear por el título ha asegurado que lo va a intentar «todo hasta el final de temporada, si bien tuvimos suerte en las dos últimas carreras porque mis principales rivales tuvieron problemas y no siempre será así, aunque las carreras que vienen son buenas para nosotros, pero tengo que pensar solo en este fin de semana».

De los circuitos que tienen que afrontar en próximos citas no se atrevió a vaticinar nada pues «es muy difícil de decir, porque año a año pueden cambiar las cosas, pero es cierto que vienen tres circuitos propicios, pero el año pasado en Le Mans sufrí y este año he ganado y la moto es un poco diferente a la del año pasado, pero no quiero pensar en el resto de carreras y quiero ser competitivo en este circuito y tratar de recortar puntos en el campeonato».

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com