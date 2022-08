Motociclista morre após embate com javali

Entornointeligente.com /

Uma pessoa morreu hoje de manhã na sequência do embate do motociclo em que seguia contra um javali no Caminho Municial 1095, na freguesia de Nossa Senhora do Machede, em Évora, disse à Lusa fonte da proteção civil.

«O motociclo despistou-se ao embater num javali. Há uma vítima mortal», disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora. Trata-se de um homem de 45 anos, cujo corpo foi transportado para os serviços de medicina legal localizados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), segundo a GNR

O alerta para o acidente, que decorreu no Caminho Municipal 1095 – Monte da Herdade do Bussalfão, freguesia de Nossa Senhora do Machede, concelho do distrito de Évora, foi dado às 06:45.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever No local estiveram 16 operacionais, com o apoio de oito veículos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com