Moto G9 Plus review: conoce lo bueno y lo malo de este teléfono de gama media [VIDEO]

Hace menos de un mes, llegó al Perú el nuevo teléfono de gama media de Motorola. Se trata del Moto G9 Plus , que ha llamado la atención de los usuarios por su diseño y una gran batería de 5.000 mAh, característica que le da gran autonomía.

Sin embargo, este dispositivo también destaca por su cuádruple cámara trasera y su procesador Qualcomm Snapdragon 730G . Hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas y, a continuación, te explicamos lo bueno y lo malo de este teléfono.

Diseño del Moto G9 Plus En la parte frontal del Moto G9 Plus tenemos un amplio panel LCD, en donde encontramos un agujero en la esquina superior izquierda que aloja la cámara frontal del dispositivo. Asimismo, cuenta con marcos laterales bastante finos, pero el superior, y sobre todo el inferior, son más anchos. Esto hace que el efecto “todo pantalla” sea menos pronunciado.

Cámara frontal del Moto G9 Plus

En el lado derecho tenemos el botón de volumen y el sensor de huellas dactilar, que también es usado para encender y apagar el dispositivo. En el lateral izquierdo hay un botón físico para el Asistente de Google y justo encima está la bandeja para la tarjeta SIM/MicroSD. En el borde inferior encontramos la entrada USB-C y el altavoz, y en la zona superior, el minijack.

Parte inferior del Moto G9 Plus

El Moto G9 Plus destaca por contar con una trasera brillante que se aleja de la última moda de los acabados mate. Las huellas quedan marcadas, pero el móvil es menos resbaladizo, por lo que el agarre es más seguro.

Parte trasera del Moto G9 Plus

También encontramos un módulo rectangular, con bordes redondeados y un acabado azul brillante, en donde se aloja la cuádruple cámara trasera del móvil. Además, este no sobresale mucho del chasis.

Pantalla del Moto G9 Plus El Moto G9 Plus llega con un panel LCD de 6,8 pulgadas, resolución FullHD+ y un ratio 20:9. Esto, junto con los marcos superior e inferior más anchos hace que el dispositivo sea bastante alargado.

Pantalla del Moto G9 Plus

El panel satisface en cuanto a nivel de brillo y contraste. Esta pantalla viene configurada por defecto en el modo de colores saturados, que ofrece unos tonos más vivos. A nuestro parecer, el modo de colores mejorados es el indicado, ya que la paleta de color es vibrante sin llegar a ser excesiva.

Moto G9 Plus: colores saturados

También encontramos la “Pantalla inteligente” , que permite consultar las notificaciones interactivas e información rápida mientras la pantalla está apagada. Otra opción es la “Pantalla atenta” , que mantiene el panel encendido mientras detecta que la estamos mirando. Además, podemos activar el “Tema oscuro”.

Sonido del Moto G9 Plus Es una de las características que siempre llama más la atención en los teléfonos de Motorola y este Moto G9 Plus no es la excepción. A pesar de que encontramos un único altavoz en la parte inferior del teléfono, el sonido es muy potente con una distorsión muy bien contenida. Aunque los graves son el punto débil, el sonido sigue siendo muy bien equilibrado.

Sonido del Moto G9 Plus

En este aspecto, también contamos con la opción de “Efectos de audio” , que usa perfiles predeterminados que configuraron expertos en sonido para aprovechar al máximo los audífonos, los altavoces y los dispositivos conectados a tu teléfono.

Autonomía del Moto G9 Plus El Moto G9 Plus cuenta con una gran batería de 5.000 mAh . Durante estas semanas de prueba hemos podido comprobar que la duración habitual de la carga del teléfono es de un día y medio.

La gran autonomía de este smartphone está muy bien complementada con su carga rápida de 30W que nos permite alcanzar el 100% de carga en 1 hora y 40 minutos, que no está nada mal, tratándose una batería tan grande. La primera mitad de la carga es mucho más ágil, llegando al 50% en tan solo 30 minutos y un 25%, si solo tenemos 10 minutos.

Batería del Moto G9 Plus

El modo “Ahorro de batería” para prolongar la duración de la carga y la opción de “Batería inteligente” , que detecta cuando las apps consumen mucha batería, son otras funciones que encontramos en esta característica.

Rendimiento del Moto G9 Plus El Moto G9 Plus tiene como cerebro al Qualcomm Snapdragon 730G , acompañado de 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno . Gracias a este chipset, para las tareas del día a día, tenemos un rendimiento más que aceptable, el ingreso a redes sociales y el uso del navegador no presenta lag. Sin embargo, en el procesado de fotos sí hay cierta lentitud cuando realizamos tres o cuatro fotos de manera rápida.

Almacenamiento interno Moto G9 Plus

El Snapdragon 730G es un chip enfocado a la gama media que pone especial acento en el gaming. Por ello, hemos probado el teléfono con el juego de realidad aumentada Pokémon GO , y hemos obtenido buenos resultados, sin presentar problemas en los gráficos.

Pokémon GO en Moto G9 Plus

También jugamos Free Fire , que corre sin ningún problema con las gráficas en los niveles más altos sin inmutarse. Sin embargo, vamos a notar un ligero calentamiento después de aproximadamente 40 minutos de juego.

Biometría del Moto G9 Plus Con respecto a la biometría, en el Moto G9 Plus tenemos el lector de huellas dactilar y el reconocimiento facial. El lector es rápido y preciso, pero su ubicación no resulta muy cómoda, por lo que debemos añadir la huella de los dos pulgares y los índices para tener más opciones. El desbloqueo facial también funciona muy bien.

Huella dactilar del Moto G9 Plus

Software del Moto G9 Plus El software del Moto G9 Plus es lo ya conocido de Motorola: Android 10 en estado puro con sus agregados conocidos como el karate chop para activar la linterna, el giro de la muñeca para la cámara y la pantalla Always-On .

Moto G9 Plus: Estilos

Además, Motorola integra otro par de sorpresas extra en su ligera capa sobre Android 10 : una opción que permite cambiar el tipo de letra, tamaño y color para mayor personalización, otra que permite crear atajos a apps con dos toques en el sensor de huellas lateral.

Cámara del Moto G9 Plus Motorola no es conocida por tener las mejores cámaras; sin embargo, ahora en el Moto G9 Plus tenemos un notable avance. En la parte trasera, nos ofrece una cuádruple cámara conformada por el sensor de 64 megapíxeles, apertura f/1.8 y enfoque por detección de fase, ultra angular de 8 megapíxeles con apertura f/2.2 y ángulo de visión de 118º, sensor macro de 2 megapíxeles con apertura f/2.2 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y apertura f/2.2.

Cámara trasera del Moto G9 Plus

Hemos probado la cámara trasera del Moto G9 Plus en la Plaza San Martín , y hemos obtenido fotos nítidas con buen rango dinámico durante el día. En esta misma línea, el modo de 64 megapíxeles muestra una ligera pérdida en la representación de colores, pero gana mucha más captura de detalle. El sensor ultra gran angular tiene buenos resultados, al no degradar tanto la toma, por lo que nos ofrece buenas fotografías de día.

Plaza San Martin

En las tomas con poca luminosidad tenemos la acostumbrada pérdida de calidad y aparición de ruido, pero en límites bastante aceptables. Sin embargo, el modo Night Vision ayuda en escenarios de poca luz. Consigue rescatar texturas y minimiza el ruido, al tiempo que sube un poco la exposición.

Foto del Moto G9 Plus

La cámara delantera de 16 megapíxeles nos da un resultado aceptable si la usamos en condiciones de luz abundante. En la noche, los selfies también son de calidad justa. No obstante, con el modo retrato obtenemos mejores fotografías.

Gracias a Motorola tenemos en nuestras manos el Moto G9 Plus , un dispositivo que un panel LCD de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+, un procesador Qualcomm Snapdragon 730G, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

