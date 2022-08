Moto: Austria; Ducati Miller domina le prime libere

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – La Ducati di Jack Miller domina le prime prove libere del Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Su una pista resa viscida dalla pioggia caduta nella notte sullo Spielberg, l’australiano in 1’30″756 ha preceduto la Ducati non ufficiale di Johann Zarco (+0″618) e la Suzuki di Joan Mir (+0″820). Quinta la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo (+1″017). Indietro Francesco Bagnaia solo sedicesimo con un distacco di 1″757 dal compagno di squadra Miller. Marc Marquez è presente nel box Honda per dare una mano al team nello sviluppo della moto. (ANSA).

