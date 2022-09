Motivações e incentivos para a mobilidade elétrica em debate. Siga em direto

Entornointeligente.com /

Quais as verdadeiras motivações para a compra de veículos elétricos? E que papel têm ainda os incentivos públicos para apoiar essa tomada de decisão?

Num momento em que os portugueses aderem de forma crescente e consistente à mobilidade elétrica, o Portugal Mobi Summit reúne em mais uma sessão de debate quatro responsáveis com uma palavra a dizer sobre este tema. São eles Gonçalo Castelo Branco, diretor de Mobilidade Inteligente da EDP Comercial, Antonio Oliveira Martins, Director Geral da LeasePlan Portugal, Henrique Sanchez , Presidente do Conselho Diretivo da UVE, e Francisco Nunes, Coordenador do Mercado Português da Jaguar Land Rover.

Subscrever A emissão do quinto debate do Portugal Mobi Summit 2022 pode ser seguida hoje a partir das 09:30 .

O mercado português está no top 5 europeu no que diz respeito à compra de veículos elétricos face ao total das vendas automóveis numa tendência que se tem acentuado nos últimos três anos.

Os incentivos públicos, fiscais e não só, para a aquisição deste tipo de veículos em Portugal também contribuíram para esta expansão da mobilidade elétrica. O último ano foi mesmo o mais generoso neste capítulo, com o Estado a conceder 4 mil euros por veículo ligeiro ou mesmo 6 mil para ligeiros de mercadorias.

Também as bicicletas elétricas beneficiaram de uma comparticipação de 50% do seu valor até 1500 euros. Porém, os subsídios não são 100% garantidos, na medida em que dependem de uma candidatura que pode ou não ter cobertura orçamental.

