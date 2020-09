MOSTRANDO DE MÁS- Norkys Batista dejó ver su pechonalidad en este traje de baño (+FOTO) #onu

Entornointeligente.com /

La actriz, modelo y animadora, Norkys Batista ha encendido en las últimas horas las redes sociales con miles de comentarios, debido a la sensual fotografía en la que aparece posando con un traje de baño que muestra sus atributos a todo color. Por su parte, a través de la cuenta oficial en la red social de Instagram de la criolla, Batista posteó una foto en donde la vemos posando en la playa, con un traje de baño de dos piezas de color violeta y con un escote bastante pronunciado que destaca sus atributos, además de dejar claro que buena sigue estando.

VER TAMBIÉN: LO CONTÓ- El secreto de Caterina Valentino para salir increíble en sus fotos en bikini (+POST)

Asimismo, la exitosa venezolana , quien se ha encargado de hablar en varias ocasiones sobre lo que ocurre en Venezuela, las polémicas en las que ha estado involucrada y los comentarios que han surgido en torno al tema, reseñó en su post lo mucho que está gozando de su tiempo libre en este periodo del año.

« Holaaaaaaa muchachones ? No estoy perdida, estoy en la playita? Chao me voy pal agua? «, escribió la bella y carismática actriz .

View this post on Instagram

Holaaaaaaa muchachones ? No estoy perdida, estoy en la playita? Chao me voy pal agua? #NorkysBatista

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on Sep 20, 2020 at 2:03pm PDT

Redacción de Gossip Vzla.

Entornointeligente.com