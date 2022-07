Mosca con los bombillos chinos «chimbos» que vienen en el Clapâ¦ explotan de repente

Entornointeligente.com /

Los bombillos ahorradores que venden a bajo costo acompañados en los combos Clap vienen defectuosos, en ocasiones han explotado.

Jesús Quintero // Corresponsalía lapatilla.com

Héctor Cortéz, habitante de la ciudad de Mérida, denunció que » en su casa es la tercera vez que explota un bombillo de fabricación China «.

Representa un peligro lo defectuosos que vienen estos productos, no tienen un control de calidad.

«Esto no me lo contaron, no le pasó a un amigo o vecino… Con este es el tercer bombillo que se daña en casa. Es curioso como sucede: se oye un ruido, bota la tapa blanca y luego sale un humo gris «, contó Cortéz.

No es la primera vez que se reporta una situación de esta naturaleza, pudiendo provocar una tragedia, comprometiendo la vida de familias e inmuebles.

Estos son los bombillos que dan con la condición de que debes comprar los productos del Clap.

LINK ORIGINAL: La Patilla

