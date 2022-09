Morte de Isabel II faz disparar procura por corgis no Reino Unido

Entornointeligente.com /

Os corgis tornaram-se populares no Reino Unido quando Isabel II (e a restante família real) surgia nos jornais e televisões acompanhada pelos amigos de quatro patas. Desde a morte da monarca, que faleceu no dia 8 de Setembro, a procura por esta raça de cães tem vindo a aumentar e, esta semana, atingiu os preços mais altos de que há registo no Reino Unido.

No site da loja de venda de animais de estimação Pets4Homes, o preço médio por um corgi são 2.200 libras (2.462 euros), mas, de acordo com um porta voz da marca, os valores de alguns destes animais «superaram pela primeira vez as 2.500 libras (2.780 euros)», refere o El País . Neste momento, o site da loja regista dez vezes mais pesquisas por pembroke welsh corgis do que na semana passada.

A raça de cães favorita da rainha tornou-se popular nos anos 60, altura em que, segundo o El País , o Reino Unido registava quase nove mil corgis . No final dos anos 90, o interesse começou a diminuir, mas a procura regressou, ainda que com menos força, entre os anos de 2017 e 2018, quando surgiu a série The Crow n, da Netflix que retrata a vida da monarca.

Durante os 96 anos de vida, Isabel II terá tido mais de 30 corgis . Os dois últimos, Muick e Sandy , foram oferecidos em 2021 pelo príncipe André depois da morte do marido, o Duque de Edimburgo.

No dia do funeral da rainha, os dois companheiros de quatro patas esperaram que o carro funerário chegasse para a última despedida. Enquanto isso, no exterior do Palácio de Buckingham, os cidadãos britânicos trouxeram os seus próprios corgis .

Foto Cães corgis da rainha esperam à porta do Castelo de Windsor para ver passar o cortejo fúnebre Reuters

