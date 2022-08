Entornointeligente.com /

Morte de advogado: homem mostrou faca a segurança, disse que faria sua 'correria' e não queria ser atrapalhado; VÍDEO Victor Stephen Pereira Coelho tinha 27 anos e foi esfaqueado na Praça da República, no dia 23 de julho. Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, é o principal suspeito. Ele aparece nas imagens conversando com o segurança de uma loja da região. Por Felipe Freire e Raoni Alves, TV Globo e g1 Rio

02/08/2022 00h00 Atualizado 02/08/2022

Suspeito de matar advogado no Centro mostra faca pouco antes do crime

Uma câmera de segurança da estação Saara do VLT, no Centro do Rio, registrou o momento em que o suspeito pela morte do advogado Victor Stephen Coelho , de 27 anos, aparece mostrando uma faca para um segurança de uma loja da região.

A cena aconteceu minutos antes da morte de Victor, que foi esfaqueado após deixar uma festa na Praça da República , no Centro do Rio, na madrugada do dia 23 de julho. Segundo as investigações, o principal suspeito pelo crime é Wilson José Câmara de Oliveira , de 37 anos.

Em depoimento à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o segurança que aparece nas imagens afirmou que foi abordado pelo suspeito e que foi intimidado, quando ele apresentou uma faca e uma tornozeleira eletrônica.

O segurança ainda contou que Wilson José afirmou que faria sua «correria» naquele local e que desejava não ser atrapalhado pelo segurança.

O depoimento do segurança leva polícia a crer que advogado foi morto em uma tentativa de assalto.

Advogado e suspeito juntos antes do crime

Segundo as investigações, Victor e mais três colegas de trabalho saíram do escritório e foram até a Praça da República, onde acontecia um evento conhecido por ' Samba da Raça '.

Câmeras de segurança coletadas pelos agentes da Delegacia de Homicídios mostraram que Victor Stephen e Wilson José se encontraram na saída deste local.

1 de 2 Victor Stephen e Wilson José caminhando juntos pela Rua da Constituição, no Centro — Foto: Reprodução Victor Stephen e Wilson José caminhando juntos pela Rua da Constituição, no Centro — Foto: Reprodução

Às 23h38, os dois aparecem juntos andando pela Rua da Constituição, virando à direita da Praça da República e seguindo em direção a estação Saara do VLT.

As câmeras também registraram que o advogado e o possível autor do crime conversam por alguns minutos na estação do VLT.

Vinte minutos após se encontrarem, às 23h58, Victor é atacado. Ele tenta fugir, mas é derrubado e recebe golpes de faca do assassino. Após ser esfaqueado, o criminoso ainda levou sua carteira e o celular.

2 de 2 Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, é suspeito pela morte do advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos. — Foto: Divulgação Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, é suspeito pela morte do advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos. — Foto: Divulgação

O corpo do advogado foi encontrado, sem documentos, na Praça da República por agentes do 5º Batalhão (Praça da Harmonia). Outras pessoas relataram assaltos na região na mesma noite em que o jovem foi morto.

A 29ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu um mandado de prisão temporária contra Wilson José. Ele segue foragido da Justiça .

Na última segunda-feira (1), o Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou um cartaz de Wilson José Câmara de Oliveira pedindo informações sobre onde encontrar o suspeito.

Unanimidade entre os colegas

O corpo de Victor foi sepultado no dia 25 de julho, no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio.

Imagens mostram momento em que advogado é esfaqueado no Centro do Rio

Victor tinha se formado em 2020 pela Universidade Cândido Mendes. Além de trabalhar em um escritório, ele planejava em breve publicar o trabalho de encerramento de curso.

O advogado, que completaria 28 anos na última segunda (1), era unanimidade entre os colegas de trabalho e faculdade. Uma pessoa gentil. É assim que amigos, colegas e professores de Victor o definem.

