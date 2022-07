Morreu Paul Sorvino, o durão sensível do cinema e da televisão

Entornointeligente.com /

Paul Sorvino, que fazia frequentemente de mafioso e polícia no cinema e televisão, mesmo que tentasse mostrar o seu lado mais sensível, morreu esta segunda-feira, aos 83 anos, em Jacksonville, na Florida. Com uma carreira de mais de 50 anos, era daqueles rostos que muitas pessoas atentas ao cinema e à televisão dos últimos anos reconheceriam, ainda que não lhe soubessem o nome.

Foi, por exemplo, o Paulie Cicero, o mafioso baseado em Paul Vario, um gangster da vida real, para quem Ray Liotta trabalhava em Tudo Bons Rapazes ( Goodfellas , no original) de Martin Scorsese, mais calmo do que algumas das outras personagens, mas também assustador. Como explica Anita Gates no obituário para o New York Times , fazia de «homem calmo e frequentemente calado mas perigoso». A causa da morte, segundo o jornal, não é ainda conhecida, mas sabe-se que o actor sofria de problemas de saúde há alguns anos.

Sorvino era também cantor de ópera, dedicava-se à escultura e parecia não apreciar ser associado apenas a papéis de durão. Chegou a querer abandonar o filme de Scorsese por lhe ser difícil relacionar-se com a personagem. Ainda assim, quando começou, com a sua filha Amanda, um santuário para resgate de cães, chamou-lhe «DogFellas» (também começaram um para cavalos). Amanda é argumentista, sendo que a sua outra filha, Mira, ganhou um Óscar em 1996. Foi um prémio que agradeceu ao pai, por, disse, lhe ter ensinado tudo o que sabia sobre representação. Na plateia, Paul Sorvino chorou. É também pai do actor Michael Sorvino.

Do palco ao grande ecrã Nascido em Bensonhurst, Brooklyn, Nova Iorque, em 1939, Sorvino começou a ter aulas de canto aos oito anos e queria seguir a carreira. Fez parte do coro em espectáculos como South Pacific, e depois decidiu virar-se para o drama, tendo estudado na American Musical and Dramatic Academy. Fez algumas peças, mas ​trabalhou noutras áreas para poder pagar as contas. No início dos anos 1970, acabou por ser nomeado para um Tony pela peça That Championship Season , de Jason Miller, na Broadway. O próprio Miller, que Sorvino homenageou com uma escultura sua após a morte, adaptou-a ao cinema no início dos anos 1980, e Sorvino foi o único actor que transitou do palco para o grande ecrã.

Antes disso, estreou-se no cinema em 1970, numa comédia de Carl Reiner , Where's Poppa? , com quem trabalharia também no final dessa década em Oh, God! . Fez Made for Each Other , de Robert B. Bean, um cliente de uma prostituta que era roubado em Pânico em Needle Park , de Jerry Schatzberg, Um Toque de Classe , de Melvin Frank, com quem voltou a trabalhar em Perdido e Achado , ou Operação Golfinho , de Mike Nichols. Em nenhum destes papéis era o polícia ou o mafioso com os quais a sua carreira ficaria associada. Ainda nessa década, num raro papel de protagonista, fez par romântico com Anne Ditchburn em Um Amor em Nova Yorque , de John G. Avildsen. Também em 1978, foi mafioso em A Estrada do Amanhã , de Robert Mulligan, e um de vários ladrões em A Grande Jogada , de William Friedkin. Já como polícia, Friedkin dirigiu-o em A Caça , com Al Pacino, em 1980.

Nos anos 1980, foi Louis Freina, fundador do Partido Comunista Americano, em Reds , o épico de Warren Beatty sobre John Reed, o jornalista americano que cobriu a revolução russa. Voltaria a trabalhar várias vezes com Beatty, como por exemplo em Dick Trac y, de 1990, já como criminoso, ou Bulworth , de 1998, como agente de uma seguradora que quer influenciar um senador.

Fez também de advogado em Melanie , de Rex Bromfield, de mafioso para Blake Edwards em Uma Tremenda Confusão e foi protagonista de Vasectomy: A Delicate Matter​ , malograda comédia de Robert Bruge. Nessa década, encabeçou a série de polícias The Oldest Rookie , que durou uma temporada, entre 1987 e 1988.

Mas o seu grande papel televisivo veio depois, também desse lado da lei, na segunda e terceira temporadas de Lei & Ordem , de Dick Wolf, no início dos anos 1990. Na mesma década, fez de mafioso em As Aventuras de Rocketeer , filme Disney de Joe Johnston, de Henry Kissinger, o político, diplomata e especialista em geopolítica e guerras, em Nixon , de Oliver Stone, do pai Capuleto em Romeu + Julieta , de Baz Luhrmann.

Continuou a trabalhar até ao fim, em inúmeros filmes um pouco menos mediáticos, bem como em séries como The Godfather of Harlem , onde fez do mafioso da vida real Frank Costello, ou a canadiana Bad Blood , também de mafiosos.

