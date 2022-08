Morreu o professor catedrático jubilado de sociologia António Teixeira Fernandes

Entornointeligente.com /

O professor catedrático jubilado António Teixeira Fernandes, que fundou o departamento e o curso de sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, morreu esta quarta-feira, confirmou à Lusa fonte da universidade.

Teixeira Fernandes nasceu em 1939 em Urrô, freguesia do concelho de Arouca, distrito de Aveiro, e doutorou-se pela Universidade Gregoriana, em Roma, tendo fundado, em 1985, o curso de sociologia da FLUP. Mais tarde, esteve envolvido na criação do Instituto de Sociologia, também no seio da mesma faculdade, e na criação, em 1991, da revista Sociologia .

O Presidente da República já prestou os seus pêsames à família. Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recordou, «com amizade e profunda admiração, António Teixeira Fernandes, académico e pedagogo muito prestigiado», descrevendo o professor catedrático como um «grande impulsionador da afirmação científica e curricular da sociologia».

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, teve Teixeira Fernandes como orientador de mestrado e doutoramento e destaca-o, numa publicação na rede social Facebook, como «uma referência da sociologia e da universidade».

O funeral está marcado para as 11h00 de quinta-feira, em Urrô.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com