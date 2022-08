Morreu o ator Orlando Costa, o icónico «Zé Gato»

Entornointeligente.com /

O ator Orlando Costa morreu esta sexta-feira na sua casa. Tinha 74 anos. A informação foi avançada pela SIC Notícias , que cita fonte familiar.

O ator, que nasceu em Braga, a 24 de dezembro de 1948, estreou-se como profissional no Teatro Experimental de Cascais, em 1969, com a peça «Um Chapéu de Palha de Itália», tendo-se destacado no percurso que fez na televisão com o icónico papel que interpretou na série «Zé Gato» (1979).

Orlando Costa foi um dos fundadores do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973. Foi também na década de 70 que o ator estreou-se no cinema.

Subscrever No pequeno ecrã, além de ter protagonizado a série «Zé Gato, participou em séries e novelas como «Desencontros» (1995), «Polícias» (1996), «Ballet Rose»(1998), «O Fura-Vidas» (1999), «Capitão Roby» (2000), «Olhos de Água», «Malucos do Riso», «Conta-me como Foi».

As últimas participações de Orlando Costa em novelas foram em «Amor Amor» e «Por Ti», ambas da SIC.

No cinema, integrou o elenco de várias produções como «Jogo de Mão» (1982), de Monique Rutler «Amor e Dedinhos de Pé» (1993), de Luís Filipe Rocha; «Sapatos Pretos» (1998), de João Canijo, e «Coisa Ruim» de Tiago Guedes e Frederico Serra (2006), entre outras.

O ator colaborou também em discos de Júlio Pereira, Fausto e Sérgio Godinho, tendo assinado canções para vários espetáculos de teatro.

