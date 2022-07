Morreu o antigo vice-presidente do Sporting Subtil de Sousa

Entornointeligente.com /

Morreu Subtil de Sousa, antigo vice-presidente do Sporting. Através de uma nota publicada no site, o clube de Alvalade endereçou «as mais sentidas condolências» aos familiares e amigos do sócio número número 5276-0, além de «enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube».

Integrou a direção do Sporting entre 1989 e 1991, tendo sido também diretor desportivo do futebol profissional nesses anos. Foi sempre uma personalidade ativa na vida do emblema leonino. Fez parte das direções de Jorge Gonçalves, Amado de Freitas e Sousa Sintra. Foi ainda diretor do futebol juvenil (1988 a 1989), membro do extinto Conselho Leonino (1993 a 2007) e membro do movimento Sporting Renovado (1991 a 2007).

Esteve ao lado de Bruno de Carvalho (presidente de 2013 a 2018) no início. Nomeado pelo então presidente da Mesa da Assembleia Geral, Marta Soares, liderou a Comissão Disciplinar que destituiu Bruno de Carvalho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com