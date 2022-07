Morreu Mariama Barbosa, vítima de um tumor no estômago

Entornointeligente.com /

Mariama Barbosa, apresentadora da SIC Caras, morreu, vítima de um tumor maligno no estômago. Tinha 47 anos.

A morte foi confirmada, esta sexta-feira, pelo canal televisivo. «É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Mariama Barbosa. A toda a família, amigos e colegas, endereçamos as nossas sentidas condolências», lê-se na publicação na rede social Instagram.

Mariama Barbosa lutava contra um cancro no estômago diagnosticado no inicio de fevereiro deste ano. Tinha um filho, José Maria, com quem partilhava muitas fotografias na sua página de Instagram.

