Morreu Maria Luísa Cruz, voleibolista da célebre «equipa das Marias» do Benfica

Entornointeligente.com /

A antiga voleibolista Maria Luísa de Jesus Cruz, da célebre «equipa das Marias» do Benfica, que dominou o voleibol feminino português em parte da década de 1960 e 1970, morreu aos 89 anos.

Relacionados dia da mulher. Desporto português ganhou mais mulheres que homens numa década

«Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica, lamento profundamente a morte de Maria Luísa de Jesus Cruz, uma das pioneiras do voleibol feminino em Portugal. Começou a jogar em 1951 e foi uma das primeiras atletas a ingressar no nosso clube», lembrou o presidente do Benfica, Rui Costa .

As cerimónias fúnebres decorreram na segunda-feira, em Beja, e, na quinta-feira, em jogo de apresentação da equipa feminina do Benfica, frente à Lusófona (21:00), será cumprido um minuto de silêncio, no Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com