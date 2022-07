Morreu Manuel dos Santos, fundador do grupo Valouro

Entornointeligente.com /

Esteve com os irmãos e o primo na fundação do maior grupo económico familiar do setor agroalimentar, um dos maiores da Europa, cujos primeiros passos haviam sido dados pelos seus antepassados há quase 150 anos e que transformou num gigante da área, empregando hoje mais de 3200 funcionários.

© DR

Manuel dos Santos, que se mantinha até agora acionista do Grupo Valouro, morreu hoje, aos 90 anos, tendo até há pouco tempo «acompanhado de perto o crescimento e desenvolvimento das empresas que integram a estrutura empresarial», comunicou a empresa de comercialização de aves, numa nota de pesar emitida ao final da tarde.

Subscrever Descrito como gestor de visão e reconhecido como grande empresário português, «Manuel dos Santos era um homem de princípios, que manteve a família sempre unida», recorda Marco Galinha, CEO do GMG.

As cerimónias fúnebres do cofundador do Grupo Valouro decorrem na Igreja da Nossa Senhora da Saúde, na Marteleira, Concelho da Lourinhã, e a missa de corpo presente terá lugar amanhã, às 16.30 horas, na mesma igreja.

