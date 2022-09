Morreu José Carlos Loureiro, o arquiteto do Pavilhão dos Desportos no Palácio de Cristal

Entornointeligente.com /

O arquiteto José Carlos Loureiro morreu na quarta-feira (31), aos 96 anos, na sua residência em Valbom, concelho de Gondomar, no distrito do Porto, anunciou esta quinta-feira a Fundação Marques da Silva.

Nascido na Covilhã, a 2 de dezembro de 1925, o arquiteto chegou ao Porto em 1941 para ingressar na Escola de Belas-Artes, refere a fundação na sua página na Internet, considerando que José Carlos Loureiro praticou arquitetura de uma «forma comprometida, generosa e apaixonada, sempre demonstrando uma invulgar sintonia entre a arte de bem desenhar e a arte de bem construir».

O arquiteto foi o autor de «obras icónicas como o Pavilhão dos Desportos no Palácio de Cristal, o Edifício Parnaso, o Conjunto Luso-Lima ou o Hotel D. Henrique, na cidade do Porto, mas também da Pousada de S. Bartolomeu, em Bragança, da Casa-Atelier Júlio Resende, em Gondomar, do Conservatório Gulbenkian e dos Edifícios Residenciais, em Aveiro, do Instituto Superior da Maia ou da ‘Capelinha’ de Fátima», lê-se ainda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A fundação destaca ainda que José Carlos Loureiro «desde muito cedo aliou ao exercício da atividade projetual, individualmente ou em gabinete (primeiro com Pádua Ramos, depois com o seu filho e mais recentemente também com o seu neto), o desafio da experiência do ensino».

Em 2013, o arquiteto doou o seu acervo profissional à Fundação Marques da Silva, assinala a instituição, que cita «o seu grande amigo Eugénio de Andrade» quando dele escreveu que «a sua vida teve a dignidade de um poema».

O corpo estará em câmara ardente a partir da tarde desta quinta-feira na Capela da Ressurreição da Igreja de Valbom, realizando-se o funeral na sexta-feira, às 11:00.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com