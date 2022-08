Morreu Charlbi Dean, protagonista de Triangle of Sadness , filme vencedor do Festival de Cannes

Entornointeligente.com /

A actriz sul-africana Charlbi Dean, protagonista de Triangle of Sadness , o filme de Ruben Östlund que ganhou este ano a Palma de Ouro no Festival de Cannes, morreu esta segunda-feira em Nova Iorque, de doença súbita. Tinha 32 anos e iniciara-se no cinema em 2010, em Spud , de Donovan Marsh, rodado na sua terra natal, depois de uma carreira como modelo.

Charlie Dean Kriek nasceu em 1990, na Cidade do Cabo, onde cresceu. Tornou-se modelo ainda em criança, chegou à capa da edição sul-africana de revistas como a GQ ou a Elle . Pouco antes de ingressar no cinema, sobrevivera a um acidente de automóvel grave.

Triangle of Sadness , que se estreará em Portugal pela mão da distribuidora Alambique, ainda não está em exibição em Portugal. O derradeiro filme da actriz será o seu primeiro título a passar pelas nossas salas. Os seus outros trabalhos incluem Corrida Mortal 3: Inferno , de Roel Reiné, a sequela Spud 2: The Madness Continues , também de Donovan Marsh, Blood in the Water , de Ben e Orson Cummings, Don’t Sleep , de Rick Bieber, An Interview with God , de Perry Lang, e Can’t Have You , de Mark A. Altman. Em televisão, passou por um episódio de Elementary , a série que imagina um Sherlock Holmes moderno em Nova Iorque, e foi a super-vilã Syonide em Black Lightning , ao longo de nove episódios.

A comédia negra Triangle of Sadness é o primeiro filme em inglês do sueco Östlund , que ganhou com ele a sua segunda Palma de Ouro. Nela Dean interpreta a metade feminina de um casal de modelos e aspirantes a influencers que consegue bilhetes para um cruzeiro de luxo cheio de pessoas ultra-ricas em que tudo corre mal.

Num post no Instagram, o realizador considera a morte de Dean «um choque e uma tragédia». «É uma honra ter ficado a conhecê-la e trabalhado com ela. O cuidado e a sensibilidade da Charlbi elevavam os seus colegas e toda a equipa de rodagem. Pensar que ela não vai estar ao nosso lado no futuro deixa-me muito triste», remata.

