Morreu Carlos Duarte, antigo jogador do FC Porto e Dragão de Ouro

Entornointeligente.com /

Morreu esta terça-feira o antigo avançado do FC Porto, Carlos Duarte, aos 89 anos. A notícia da morte do jogador foi anunciada pelo clube.

Carlos Duarte representou o FC Porto durante 12 épocas, fez 228 jogos e marcou 98 golos ao serviço dos azuis e brancos. Em 2003 recebeu o Dragão de Ouro para Recordação do Ano.

Com as cores dos dragões, o avançado nascido em Angola foi campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal na década de 1950. Carlos Duarte terminou a carreira ao serviço do Leixões e foi internacional por Portugal em sete ocasiões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Partiu um de nós. Um dos últimos resistentes das equipas duplamente campeãs nacionais e vencedoras da Taça de Portugal nos anos 50. 12 épocas de Dragão ao peito, 228 jogos e 98 golos. Até sempre, Carlos Duarte. À família e amigos, deixamos as mais sentidas condolências», escreveu o clube azul e branco nas redes sociais.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com