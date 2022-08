Morreu cachalote-pigmeu ferido resgatado na praia do Aterro, em Matosinhos

Entornointeligente.com /

Morreu o cachalote-pigmeu juvenil resgatado esta quinta-feira quando foi detectado a nadar próximo da zona de rebentação e com ferimentos na cabeça, na praia do Aterro, no concelho de Matosinhos.

Após assistência especializada por técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos ( CRAM ), o cetáceo foi transportado para as suas instalações, em Aveiro. Mas morreu ainda durante o transporte, apurou o PÚBLICO junto da instituição. Na sexta-feira deverá ser efectuada uma necropsia para tentar perceber qual terá sido o motivo da morte.

Elementos do comando local da Polícia Marítima de Leixões e do Projecto SeaWatch (que é da Autoridade Marítima Nacional), além do CRAM, participaram no resgate, após terem recebido um alerta, pelas 15h, através dos nadadores-salvadores de serviço, a informar para a presença do mamífero na praia do Aterro, diz um comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

O comando local da Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência.

Os cachalotes-pigmeus ​ ( Kogia breviceps ) são pequenas baleias que atingem apenas quatro metros de comprimento e são mais comuns nos mares austrais, embora também nas águas dos Açores e da Madeira.

Em 2o18, uma fêmea juvenil de cachalote-pigmeu , com cerca de dois metros de comprimento, encalhou junto ao Cais do Sodré, em Lisboa, em frente ao restaurante Monte Mar, onde chegou ainda vivo, mas acabaria por morrer.

