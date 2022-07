Morreu Bill Russell, o grande campeão da NBA

Entornointeligente.com /

Jogador com mais títulos da NBA. Um dos melhores basquetebolistas da história, sobretudo no plano defensivo. Campeão olímpico. Comentador respeitado. Activista de direitos humanos. Bill Russell foi tudo isto e é em parte este o legado que deixa depois de ter falecido neste domingo, aos 88 anos.

A família avança que o ex-basquetebolista morreu «de forma serena» e junto à mulher. «Bill Russell, o mais prolífico vencedor da história do desporto americano, morreu de forma muito pacífica este domingo aos 88 anos, com a sua mulher, Jeannine, ao seu lado», pode ler-se na publicação feita pela família nas redes sociais do próprio Russell.

Como basquetebolista, o norte-americano foi, nas décadas de 50 e 60, um dos postes mais dominantes da história do jogo. Russell dedicou toda a carreira aos Boston Celtics e, com a camisola 6, ganhou 11 títulos da NBA – ainda é, actualmente, o mais titulado. Também arrebatou cinco vezes o troféu de melhor jogador da temporada e somou 12 presenças no jogo all-star.

Conquistou ainda o ouro olímpico como capitão da selecção dos Estados Unidos, em Melbourne 1954, fazendo o pleno entre glória interna e externa que os americanos tanto valorizam.

— TheBillRussell (@RealBillRussell) July 31, 2022 Muitos apontam que Russell mudou o jogo de forma profunda. Em rigor, o próprio Russell reconhece a si próprio essa virtude. «Fui um inovador», disse ao New York Times, em 2011. E explicou: «Comecei a desarmar lançamentos, mas nunca tinha visto alguém fazê-lo antes disso».

Em parte, foram as valências defensivas que valeram a Russell o rótulo de inovador, dado que a forma de defender, sobretudo dos jogadores interiores, mudou com o que começou a fazer o então poste dos Celtics, cuja rivalidade com Wilt Chamberlain ficou para sempre na história da modalidade – ainda que Wilt, com apenas dois campeonatos ganhos e com várias séries perdidas contra Russell, tenha ficado longe do sucesso colectivo do rival.

Após terminar a carreira, Russell tornou-se comentador e treinador respeitado, mas parte importante do legado que deixa é como activista. Como negro de sucesso no desporto norte-americano (o primeiro a chegar ao Hall of Fame da NBA) dedicou-se à luta contra o racismo, algo que chegou a ser destacado por Barack Obama com a medalha presidencial da liberdade, em 2011.

«O Bill, talvez mais do que qualquer um, sabe o que é preciso para vencer e liderar. Isso vale dentro e fora de campo. Foi o que lhe disse ao dar-lhe a medalha de honra dos EUA. Este homem marchou ao lado de Martin Luther King e ficou ao lado de Muhammad Ali. Sofreu insultos e vandalismo, mas nunca deixou de defender o que era certo. Nunca deixou de fazer sua voz ser ouvida».

