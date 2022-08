Morreu a menina de 12 anos atropelada no Rali da Madeira

Entornointeligente.com /

A menina de 12 anos que foi atropelada, este sábado, por um carro que competia no Rali Vinho da Madeira não resisitiu aos ferimentos e acabou por morrer.

A informação foi confirmada pela organização da competiçãp, que terminou hoje.

«A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Neste doloroso momento endereçamos os nossos sentimentos à família e amigos», lê-se no comunicado.

O acidente aconteceu na zona da Encumeada, quando a menina atravessou a estrada e foi «colhida» pelo carro, tendo sido projetada com violência.

