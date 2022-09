Morreu a criadora de moda Manuela Gonçalves

Entornointeligente.com /

A criadora Manuela Gonçalves, uma das pioneiras da moda de autor em Portugal, morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 77 anos, dois anos após ter sido diagnosticada com um cancro. A artista estava internada há uma semana no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, local onde acabou por morrer.

Nascida em 1945, em Mirandela, Manuela Gonçalves licenciou-se na Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa. Depois de se formar, rumou a Londres, onde foi bolseira na Saint Martin's Fashion School.

Foi apenas depois do 25 de Abril que a jovem regressou à capital portuguesa, abrindo a loja Carmin. Quatro anos mais tarde, nasceria também a Loja Branca. Nesses espaços, Manuela Gonçalves vendia peças desenhadas por si.

Juntamente com Ana Salazar, esta era considerada uma das pioneiras da moda de autor em Portugal, cuja afirmação aconteceu na década de 1980, tendo feito parte, em 1991, do grupo de 13 criadores que apresentaram coleções na 1.ª edição da ModaLisboa, no Teatro São Luiz.

Manuela Gonçalves, já estava retirada da Moda há alguns anos.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com