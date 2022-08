Morreu a atriz Anne Heche

Entornointeligente.com /

Morreu aos 53 anos Anne Heche. A notícia é avançada pela família da atriz.

Anne Heche não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente de viação, que sofreu há uma semana.

A atriz foi levada em estado crítico para o hospital e estava em morte cerebral e a máquina de suporte de vida foi desligada esta sexta-feira.

A notícia da morte de Anne Heche foi avançada pela família, pouco depois de o porta-voz da atriz ter afirmado que «há muito tempo que [Anne] manifestou a intenção de doar os órgãos».

Anne Heche participou em filmes como Seis Dias, Sete Noites, com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado. A atriz ficou também conhecida por ter tido uma relação com a apresentadora Ellen DeGeneres nos anos 90.

