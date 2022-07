Morreram os oito tripulantes do avião de carga que caiu na Grécia

Entornointeligente.com /

Os oito tripulantes de um avião de carga que caiu perto da cidade grega de Kavala morreram no acidente, disse o ministro da Defesa da Sérvia este domingo.

O Antonov An-12, operado pela Ucrânia, transportava minas e cerca de 11 toneladas de armas para Bangladesh quando caiu na noite de sábado, disse o ministro Nebojsa Stefanovic.

Vídeos partilhados por testemunhas oculares nas redes sociais mostraram o avião a ser engolido por uma bola de fogo gigante ao atingir o solo.

Subscrever Plane crash in the area of ​​Kavala #Greece #Antonov #PlaneCrash pic.twitter.com/t8O2s8THyP

– Lefteris Moissiadis (@Moissiadis) July 16, 2022

«Acho que a tripulação era ucraniana, mas não tenho nenhuma informação sobre isso. Eles não eram sérvios», disse Stefanovic em conferência de imprensa.

O avião descolou do aeroporto de Nis, na Sérvia, por volta das 20h40 (menos uma hora em Lisboa) de sábado, carregando armas de propriedade da empresa privada sérvia Valir, disse o governante.

Segundo a imprensa grega, o piloto solicitou autorização para fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Kavala, mas não conseguiu alcançá-lo.

