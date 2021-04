Morre o cantor Agnaldo Timóteo, aos 84 anos, de complicações da Covid-19

Entornointeligente.com / RIO — Após ser internado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra, no dia 17 de março, o cantor e compositor Agnaldo Timóteo morreu na manhã deste sábado, por volta das 10h45, em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19, aos 84 anos.

“Temos a convicção de que Timóteo deu o seu melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações”, anunciou a família, em nota.

Relembre momentos da vida de Agnaldo Timóteo, vítima da Covid-19 O cantor Agnaldo Timóteo em sua primeira apresentação após o tratamento de um câncer, em 2008 Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo Em apresentação no Teatro Baden Powell, em 2001, Agnaldo Timóteo resume em uma imagem seu estilo romântico e brega Foto: Ana Branco / Agência O Globo Irreverente, o cantor sensualiza numa cadeira de praia, em foto de maio de 2002 Foto: Marcelo Theobald / O GloboaAgência O Globo O estilo brega, em 1978 Foto: Wilton Montenegro / Agência O Globo O lado marqueteiro do cantor: na época das vacas magras, Agnaldo Timóteo foi para as ruas vender CDs em barraquinhas. Na foto, no calçadão de Bangu Foto: Nelson Veiga / Nelson Veiga Pular PUBLICIDADE No debate na TV Globo com os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro em 1986. Da esquerda para a direita: Aarão Steinbruch, Sinval Palmeira, Darcy Ribeiro, Moreira Franco, Fernando Gabeira e Agnaldo Timóteo Foto: Ricardo Leoni / Agência O Globo No abre-alas do desfile da Imperatriz Leopoldinense, com o enredo 'Alô, mamãe', em 1984 Foto: Anibal Philot / Agência O Globo No velório do cantor Tim Maia , em 1998 Foto: Zeca Fonseca Timóteo e Paulo Maluf durante visita ao Bairro do Brás, em São Paulo, em 2004 Foto: Odival Reis Polêmica em 1998: cantor foi acusado de agredir comissária de bordo durante voo Foto: Simone Marinho Pular PUBLICIDADE Em 1999, reunião de ícones da música no programa 'Domingão do Faustão': Agnaldo Rayol, Agnaldo Timóteo e Cauby Peixoto Foto: Divulgação Timóteo com Jorge Aragão, Luciano Becker, da banda Swing Simpatia, e Marquinhos Sensação Foto: Thiago Cardoso Como candidato em campanha, em 2012 Foto: Michel Filho / Agência O Globo Timóteo no velório do empresário Arthur Sendas, na Igreja São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro, em 2008 Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo Agnaldo Timóteo, que foi visitar o presidente do PL, é vaiado e hostilizado por servidores na frente do BEP, em Benfica Foto: Guilherme Pinto / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE O cantor Agnaldo Timóteo ao lado dos seus filhos, Keyty Evelyn e Márcio Timóteo, e de seu sobrinho, Dj Timotinho Foto: Daniel Pinheiro / Divulgação Em São Paulo, nas eleições de 2012, Agnaldo Timóteo participa de carreata por sua candidatura, pelo PR, no bairro de Sapopemba, Zona Leste da cidade, Foto: Michel Filho / Agência O Globo No 23º Prêmio da Música Brasileira, no Theatro Municipal, no Rio, com Baby do Brasil, em 2012 Foto: Marcos Ramos / Agência O Globo O cantor, em participação no Bloco do Antonio Carlos, da Rádio Globo Foto: Mazé Mixo / Mazé Mixo Agnaldo Timóteo autografa seu DVD Foto: Juliana Torres / Juliana Torres Pular PUBLICIDADE Cartaz do documentário 'Eu, pecador', de 2017 Foto: Divulgação O cantor recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus, mas foi diagnosticado com a doença após sentir-se mal, com pressão baixa, segundo relato de seu sobrinho, Timotinho Silva. Timóteo chegou a deixar a UTI na sexta-feira (19), mas não resistiu à infecção. Famosos lamentaram a sua partida .

Em 2019, o cantor passou 59 dias internado, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) no mês de maio.

Em 2017: ‘Quero ir para o PT como soldado do Lula’, diz Agnaldo Timóteo

Agnaldo sempre gostou de cantar. Na década de 50, o programa “Domingo é dia de folga”, de Governador Valadares, anunciava o “Curió de Caratinga” antes da entrada da voz poderosa, apesar de ainda adolescente, do jovem Agnaldo Timóteo. O artista, que na época trabalhava como torneiro mecânico, buscava ali o início de uma trajetória profissional — ou melhor, de um sonho que começara ainda na infância, em sua Caratinga natal, quando ele gostava de imitar vozes como as de Cauby Peixoto e Anísio Silva.

Engraxate, entregador de malas, vendedor de manga A caminhada até ali havia sido difícil. Ainda em Caratinga, Agnaldo trabalhava desde os 9 anos entregando malas na estação, engraxando sapatos, vendendo mangas ou pastéis feitos pela mãe para ajudar a família. Participou de seus primeiros concursos como cantor nos circos que chegavam à cidade. Aos 16, se mudou para Governador Valadares e começou a cantar nas rádios locais. Mais tarde, foi para Belo Horizonte em busca de mais oportunidades — na capital mineira ficou conhecido como o “Cauby mineiro” e foi muitas vezes uma espécie de “substituto” local do cantor.

Foi em Belo Horizonte que foi ouvido por seu ídolo Anísio Silva, que o apresentou a seu empresário Kléber Lisboa. Namorado de Ângela Maria, Kléber apresentou Agnaldo à cantora, que o aconselhou a ir para o Rio, onde sua carreira teria mais chances de acontecer. Ele seguiu a sugestão e em 1960 desembarcou na nova cidade, onde pôde conhecer um jovem Roberto Carlos também recém-chegado e buscando espaço como cantor.

PUBLICIDADE Sem conseguir emplacar na carreira, Agnaldo pediu uma ajuda para Ângela, que o empregou como seu motorista. Ela também o indicou para o selo Caravelle, que em 1961 lançou seu primeiro disco, um 78 rotações que tinha num lado “Sábado no morro” e no outro “Cruel Solidão”. As gravações não tiveram repercussão. Em 1963, ele gravou “Tortura de amor”, de Waldick Soriano, já dentro do estilo romântico que o consagraria no futuro, mas novamente as vendagens foram pífias — 180 cópias vendidas de mão em mão pelo próprio Agnaldo.

‘Surge um astro’ Em 1965, Agnaldo chamou a atenção interpretando “The house of the rising sun”, dos Animals, no programa “Rio hit parade”, de Jair de Taumaturgo. A partir dali, conseguiu lançar seu primeiro álbum, “Surge um astro” — o primeiro dos mais de 50 que enfileiraria ao longo da carreira. Em 1968, gravou “Meu grito”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, num disco que vendeu 600 mil cópias, colocando-o num novo patamar e reafirmando seu lugar como cantor romântico.

“A galeria do amor”, lançada em 1975, foi outro marco em sua carreira. Sua primeira composição própria — referência à Galeria Alaska, então ponto de entro gay do Rio — alcançou um enorme sucesso e abriu um novo caminho na carreira de Agnaldo. Canções como “Perdido na noite”, de 1977, também exploravam a temática urbana noturna.

Político e camelô dos próprios discos O lado marqueteiro do cantor: na época das vacas magras, Agnaldo Timóteo foi para as ruas vender CDs em barraquinhas. Na foto, no calçadão de Bangu Foto: Nelson Veiga / Agência O Globo

Em 1982, Agnaldo usou sua popularidade como cantor — e seu carisma alimentado por posições polêmicas — para entrar na vida política. Elegeu-se deputado federal pelo PDT naquele ano. Seu primeiro discurso foi aberto com a expressão “alô, mamãe”, que se tornou uma espécie de bordão seu — chegou a lançar alguns sucessos em homenagem à figura materna, como “Mamãe” e “Mãezinha querida”.

Mais tarde, em 1986, chegou a concorrer a governador do Rio. Depois de se eleger vereador em 1996 e não se reeleger em 2000, passou a concorrer em São Paulo, onde foi eleito como vereador em 2004.

Nos anos 2000, Agnaldo chamou a atenção da imprensa ao ir para a rua vender seu disco, como um camelô. Ele dizia vender uma média de 400 CDs a cada vez que armava sua barraquinha.

“Eu, pecador”, documentário de Nelson Hoineff lançado em 2017, conta a história do cantor e expõe suas opiniões controversas, das quais ele sempre se orgulhou:

“Não me queira como um farsante, demagogo ou mentiroso, que faz qualquer coisa para que as pessoas me achem simpático. Eu não quero ser simpático, eu quero ser Agnaldo Timóteo!”

