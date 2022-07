Morre menina baleada na cabeça na comunidade do Carvão, em Itaguaí

Entornointeligente.com /

Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (21) a menina Esther Vitória de Melo Pires baleada na cabeça na quarta (20) na comunidade do Carvão, em Itaguaí , na Região Metropolitana do Rio de Janeiro . Ela estava internada em estado grave no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

A Polícia Militar (PM) informou, no início da madrugada, que prendeu em Itaguaí o homem que atirou em Esther.

Ele foi identificado como Caio Cezar Barbosa e, segundo a polícia, confessou o crime na delegacia. Conhecido pelo apelido de Pivete, ele tem 23 anos e foi capturado na Comunidade do Engenho. Ele foi preso em uma ação conjunta entre a PM e a Polícia Civil .

Esther Vitória, de 5 anos, foi baleada na cabeça na comunidade do Carvão, em Itaguaí

Segundo a polícia, Caio confessou para a polícia que atua no tráfico de drogas na Comunidade do Carvão. Em depoimento, ele contou que ouviu pelo rádio comunicador que tinha um alemão na comunidade. O termo é usado por criminosos para definir bandidos de facções rivais.

Esther Vitória, de 5 anos, está internada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz

Caio afirmou ainda que encontrou o homem em luta corporal com um outro traficante da comunidade. Ele afirma que atirou, mas errou o alvo e acertou a criança .

«Caio relata que teria efetuado o disparo não para atingir a criança, mas um algoz que estava na comunidade e que seria egresso da outra facção. Além da prisão dele, conseguimos identificar este elemento que estava na comunidade e prendê-lo e a arma usada por Caio para efetuar o disparo», afirmou o delegado Marcos Santana Gomes, responsável pelo caso.

Polícia apreendeu arma usada por criminoso para atirar em Esther Vitória, de 5 anos

O rival que entrou na comunidade do Carvão também foi preso pelos policiais. Carlos Magno Silva Ferreira foi encontrado amarrado em uma área de mata na comunidade com a arma usada no crime.

De acordo com as investigações, foram os traficantes que deixaram o armamento no local, na tentativa de incriminá-lo no lugar de Caio.

