Morre frentista atingido por explosão de carro com GNV em posto de São Pedro da Aldeia, no RJ No momento da explosão, frentista teve as pernas amputadas. Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (11). Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, mas não resistiu. Por Vinícius Ferreira, Rodrigo Marinho e Mayara Rodrigues, g1 — São Pedro da Aldeia

11/08/2022 16h12 Atualizado 11/08/2022

Carro com GNV explode enquanto abastecia em posto de São Pedro da Aldeia

O frentista atingido por uma explosão de um carro com GNV em um posto de combustíveis em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos do Rio, morreu na tarde desta quinta-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Alyf Cruz, de 21 anos. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, foi aberto um inquérito de homicídio culposo por conta da morte do frentista. A perícia já foi realizada no posto e no carro e a investigação vai continuar para saber o que causou a explosão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o frentista teve as pernas amputadas ao ser atingido pela explosão. Ainda segundo os bombeiros, o motorista do carro teve laceração de crânio e rosto, estava lúcido e orientado.

Outros dois funcionários do posto também tiveram ferimentos. Segundo a Prefeitura, os dois receberam atendimentos no hospital e foram liberados.

A unidade de saúde informou que o motorista do carro foi atingido no lado esquerdo da mandíbula, com ferimento extenso e presença de corpo estranho dentro do ferimento. Ele apresenta ferimentos puntiformes na região de tórax e abdome. Foi realizada sutura e solicitada avaliação do bucomaxilo no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Outras duas vítimas ficaram feridas no local depois de serem atingidas por duas rodas que se soltaram de um caminhão . Os atingidos foram um motociclista e um guarda municipal. Após a explosão, o trânsito ficou congestionado na Rodovia Amaral Peixoto na altura do Balneário.

