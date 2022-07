Entornointeligente.com /

Morre Fidel Ramos, ex-presidente das Filipinas Ele governou o país asiático entre 1992 e 1998. Por Reuters

31/07/2022 07h09 Atualizado 31/07/2022

1 de 3 Ex-presidente de Filipinas, Fidel Ramos, durante entrevista em 1984 — Foto: REUTERS Ex-presidente de Filipinas, Fidel Ramos, durante entrevista em 1984 — Foto: REUTERS

O ex-presidente filipino Fidel Ramos, que governou o país do sudeste asiático entre 1992 e 1998, morreu neste domingo (31) aos 94 anos. Ainda não foi divulgada a causa da morte.

Ele também foi um combatente durante as guerras na Coréia e no Vietnã e um sobrevivente na arena política, emergindo de um papel de segurança de alto escalão durante a ditadura de Ferdinand Marcos Sr. mais alto cargo da nação.

Ramos se tornou um herói para muitos por ter desertado do governo de Marcos, onde liderou a polícia nacional, estimulando a queda do ditador durante a revolta popular de 1986 contra seu governo.

2 de 3 Fidel Ramos em 2016 durante coletiva de imprensa — Foto: Romeo Ranoco/REUTERS Fidel Ramos em 2016 durante coletiva de imprensa — Foto: Romeo Ranoco/REUTERS

Ramos venceu por pouco uma eleição contestada em 1992 para substituir o líder do Poder Popular Corazon Aquino, que derrubou Marcos. Embora tenha obtido menos de 23% dos votos, Ramos logo obteve 66% de apoio e sua presidência foi lembrada por um período de paz, estabilidade e crescimento econômico.

«É com grande pesar que tomamos conhecimento do falecimento do ex-presidente Fidel V. Ramos», disse Trixie Cruz-Angeles, secretária de imprensa do filho do ditador, o recém-eleito Ferdinand Marcos Jr.

3 de 3 Ferdinando Marcos Jr., filho do ex-ditador das Filipinas Ferdinando Marcos, leva seu voto nas eleições presidenciais do país, em 9 de maio de 2022 — Foto: Eloisa Lopez/ Reuters Ferdinando Marcos Jr., filho do ex-ditador das Filipinas Ferdinando Marcos, leva seu voto nas eleições presidenciais do país, em 9 de maio de 2022 — Foto: Eloisa Lopez/ Reuters

«Ele deixa um legado colorido e um lugar seguro na história por sua participação nas grandes mudanças do nosso país, tanto como oficial militar quanto como chefe do executivo», completa o comunicado.

Seu governo de seis anos abriu a economia do país para investimentos estrangeiros por meio de políticas de desregulamentação e liberalização.

Durante seu mandato, a economia filipina cresceu e as taxas de pobreza caíram de 39% para 31% por meio de sua Agenda de Reforma Social.

