Moreno designa a Patricio Pazmiño ministro de Gobierno

«Que los violentos no se equivoquen, que los alcahuetes de la estafa al ISSPOL no se equivoquen; la salida de la ministra no nos hará retroceder contra la lucha que hemos emprendido», añadió.

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Lenín Moreno , ha designado a través del decreto 1196 al General en servicio pasivo Patricio Pazmiño , como nuevo ministro de Gobierno, tras la destitución de María Paula Romo .

Pazmiño fungía de viceministro del ministerio que en estos momentos ya preside.

La asamblea destituyó a Romo con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, por un supuesto incumplimiento de funciones relacionado a las violentas manifestaciones en octubre de 2019.

El presidente Moreno durante una cadena nacional ha dicho que no comparte lo realizado hoy por la Asamblea, pero que acatará su decisión.

« Quiero dejar claro que la policía tiene todo nuestro respaldo por su actuación en los hechos de octubre. Por hacer uso legítimo de la fuerza con el fin de salvaguardar la paz y evitar el caos, evitar la quema de entidades públicas y el secuestro de ciudadanos «, dijo Moreno .

«Hoy con la salida de la ministra el país pierde a una valiosa funcionaria. Pierde a una ciudadana valiente y comprometida. Gracias Maria Paula por enfrentar desde el COE la crisis de salud más grande que hemos vivido, gracias por la defensa a la policía que hoy goza del respeto y cariño ciudadano», agregó el mandatario.

« Gracias por tu defensa a la democracia «.

«Que los violentos no se equivoquen, que los alcahuetes de la estafa al ISSPOL no se equivoquen; la salida de la ministra no nos hará retroceder contra la lucha que hemos emprendido», añadió.

Entornointeligente.com