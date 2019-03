Entornointeligente.com / TN Show Básicas Morena Rial reflexionó y sorprendió a su papá con la mejor noticia La cantante se convirtió en mamá hace pocos días y está más compinche que nunca con el periodista. Publicada: 30/03/2019, 15:36 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Reina la paz en la familia Rial. (Foto: Instagram @jrial). La llegada del pequeño Francesco Benicio unió más que nunca a la familia Rial, que venía con varios altibajos por el escándalo que se desató entre Morena y su papá a mediados del año pasado. Ahora la joven reflexionó, se reconcilió con el periodista y lo sorprendió con una flor de noticia que lo llenó de emoción. Después de mostrarse molesta por la relación entre el conductor de Intrusos y la nutricionista Romina Pereiro , la joven cantante por fin aceptó que entre ellos hay mucho amor. Y aunque se negó a decir presente en el gran casamiento, que se celebrará el próximo 20 de abril, confirmó que estará acompañándolos en ese día tan importante. Leé también Las exigencias de Romina Pereiro para su casamiento con Jorge Rial En Morfi , la novia de Jorge Rial se mostró muy feliz por la noticia. “Van a ir (con Facundo Ambrosioni), aunque sea un ratito. Va a ser algo muy íntimo, chiquito, y vamos a contener estas situaciones porque hay chicos en la familia y queremos que ella se sienta cómoda. Le vamos a armar un lugarcito para ella y el bebé”, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Romina Pereiro, con el bebé de Morena. (Fotos: Instagram @jrial). Las últimas veces que se lo preguntaron, la empresaria aseguró que no asistiría porque Francesco iba a tener pocos días de vida y no tenía ganas de exponerlo. Sin embargo, en los últimos días cambió de opinión. More se convirtió en mamá el pasado miércoles, cerca de las 9:30. Le hicieron una cesárea programada y apenas salió del quirófano todos se encargaron de postear en las redes las fotos más dulces del nuevo integrante. Morena se convirtió en mamá de un varón. (Foto: Instagram @jrial). Más sobre: Morena Rial Rocío Rial finalmente conoció a su sobrino, pero lo ignora en las redes: ¿sigue todo mal? ¡Un príncipe! El nuevo look de Francesco, el hijo de More Rial Jorge Rial contó con qué apodo quiere que lo llame su nieto FrancescoLINK ORIGINAL: TN

